Χανιά: Αυτή είναι η 45χρονη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Snapshot Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από τα Χανιά στις 30 Μαΐου 2026, στις 14:00, από την περιοχή της Αγιάς Χανίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η γυναίκα έχει ύψος 1,73 μ., πολύ αδύνατη, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα εξαφάνισης.

Όποιος έχει πληροφορίες για τον εντοπισμό της καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή 1017 ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και υπάρχουν ζωντανές ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Missing Alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου 2026, στις 14:00, από την περιοχή της Αγιάς Χανίων.

Ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς, όπως αναφέρεται, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν είναι γνωστό τι φορούσε.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται.

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