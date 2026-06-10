Χανιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονης - Αγνοείται από τα τέλη Μαΐου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά την δήλωση εξαφάνισης μιας γυναίκας στα Χανιά.

Πρόκειται για μια 44χρονη γυναίκα της οποίας τα ίχνη χάθηκαν τέλος του Μάη. Η γυναίκα διέμενε στην περιοχή του Βαρύπετρου, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος την κάλεσε στο τηλέφωνο αρκετές φορές και ήταν απενεργοποιημένο.