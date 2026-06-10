Χανιά: Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονης - Αγνοείται από τα τέλη Μαΐου
Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την Δευτέρα
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά την δήλωση εξαφάνισης μιας γυναίκας στα Χανιά.
Πρόκειται για μια 44χρονη γυναίκα της οποίας τα ίχνη χάθηκαν τέλος του Μάη. Η γυναίκα διέμενε στην περιοχή του Βαρύπετρου, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.
Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος την κάλεσε στο τηλέφωνο αρκετές φορές και ήταν απενεργοποιημένο.
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