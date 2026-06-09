Μυστήριο στην Λεμεσό: Εξαφάνιση 54χρονου με 35 κοσμήματα και διαμάντια αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ

Snapshot Στη Λεμεσό εξαφανίστηκε 54χρονος επιχειρηματίας με 35 κοσμήματα και διαμάντια αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ που του είχαν παραδοθεί για μεταπώληση.

Η συμφωνία προέβλεπε την επιστροφή των κοσμημάτων έως τις 8 Ιουνίου στις 15:00, ωστόσο ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να εξαφανίστηκε κρατώντας τα τιμαλφή χωρίς να αποδώσει την αξία τους.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως κλοπή από αντιπρόσωπο και έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 54χρονου.

Ο καταγγέλλων, μαζί με συνεργάτη του, δεν κατόρθωσε να εντοπίσει τον 54χρονο και υπέβαλε καταγγελία στις Αρχές. Snapshot powered by AI

Υπόθεση κλοπής κοσμημάτων μεγάλης αξίας διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από καταγγελία 56χρονου επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρείας κατασκευής πολύτιμων κοσμημάτων που εδρεύει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο ΤΑΕ Λεμεσού από 56χρονο Ευρωπαίο κατασκευαστή κοσμημάτων και ιδιοκτήτη εταιρείας, αυτός συναντήθηκε στις 6 Ιουνίου στη Λεμεσό με 54χρονο επιχειρηματία ιδιοκτήτη εταιρίας που ασχολείται με αγοραπωλησίες χρυσού και πολύτιμου λίθου με σκοπό να του τα παραδώσει τιμαλφή για να τα μεταπωλήσει. Φέρεται να του παρέδωσε 35 χειροποίητα κοσμήματα, πολύτιμους λίθους και διαμάντια συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σκοπός ήταν η προώθησή τους σε πιθανούς αγοραστές. Μεταξύ των δύο πλευρών υπογράφηκε συμφωνία, η οποία προέβλεπε ότι όσα τεμάχια δεν θα πωλούνταν θα έπρεπε να επιστραφούν έως τις 8 Ιουνίου στις 15:00.

Ωστόσο, ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο ραντεβού για την επιστροφή των κοσμημάτων, ενώ έκτοτε δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του. Όπως αναφέρεται, φέρεται να εξαφανίστηκε έχοντας στην κατοχή του τα τιμαλφή, χωρίς να αποδώσει την αξία τους.

Ο καταγγέλλων, μαζί με συνεργάτη του, επιχείρησε να τον εντοπίσει χωρίς αποτέλεσμα και προχώρησε στην καταγγελία της υπόθεσης στις Αρχές. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως κλοπή από αντιπρόσωπο, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 54χρονου και συνεχίζει τις έρευνες

Διαβάστε επίσης