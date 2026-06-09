Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

Snapshot Το αυτοκίνητο του συνταγματάρχη Νταμίρ Νταβίντοφ, επικεφαλής τμήματος της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού, ανατινάχθηκε στη Μπαλασίκα κοντά στη Μόσχα με εκρηκτικό μηχανισμό περίπου 500 γραμμαρίων TNT.

Ο Νταβίντοφ ήταν σημαντική προσωπικότητα στη διανομή πυρομαχικών του ρωσικού στρατού και το όνομά του είχε εμφανιστεί σε έγγραφα του Γεβγένι Πριγκοζίν κατά τη σύγκρουσή του με το Υπουργείο Άμυνας.

Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για τη θέση του εκρηκτικού μηχανισμού, είτε κάτω από το αυτοκίνητο ή το κάθισμα, είτε σε κοντινό σταθμευμένο όχημα που πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ανοίξει ποινική υπόθεση για την ανατίναξη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του θύματος.

Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή όπου ζουν πολλοί Ρώσοι στρατιωτικοί, κοντά σε παρόμοια έκρηξη που είχε συμβεί τον Απρίλιο του 2025 σε όχημα υψηλόβαθμου στρατιωτικού. Snapshot powered by AI

Παγιδευμένο με εκρηκτικά ήταν το αυτοκίνητο του επικεφαλής του τμήματος της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού (GRAU) του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Νταμίρ Νταβίντοφ, το οποίο ανατινάχθηκε σήμερα στη Μόσχα.

Russian authorities are searching for a suspect in the car bombing in Balashikha, Moscow Oblast.



According to reports, an explosive device equivalent to 300–400 grams of TNT had been placed beneath the driver's seat. The explosion occurred shortly after the man got into the… https://t.co/YuUkcYczkO pic.twitter.com/dZ8aE7W6HD — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) June 9, 2026

Ο 57χρονος Νταβίντοφ είχε τον βαθμό του συνταγματάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στη Μπαλασίκα, κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν προς την κατεύθυνση από το σπίτι του Davydov, ο οποίος έμενε μόλις 200 μέτρα από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ, ο εκρηκτικός μηχανισμός με περίπου 500 γραμμάρια TNT χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του υψηλόβαθμου στρατιωτικού.

Ωστόσο υπάρχει προς το παρόν διαφωνία για το πού ήταν τοποθετημένος ο εκρηκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ήταν τοποθετημένος κάτω από το αυτοκίνητό ή το κάθισμα, ενώ η άλλη εκδοχή θέλει η βόμβα βρισκόταν σε ένα κοντινό σταθμευμένο αυτοκίνητο και να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως όταν το αυτοκίνητο του πλησίασε.

Surveillance footage captured the moment a BMW exploded this morning in the Aviatorov district of Balashikha, Moscow Oblast. https://t.co/7ZIodiEUSZ pic.twitter.com/np1K3RwNDm — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) June 9, 2026

Οι ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν επίσημα το γεγονός ότι η Ερευνητική Επιτροπή είχε ανοίξει ποινική υπόθεση «για το γεγονός της ανατίναξης αυτοκινήτου», αλλά το όνομα του νεκρού δεν ανακοινώθηκε.

Ο συνταγματάρχης Νταβίντοφ ήταν μια σημαντική προσωπικότητα στη δομή εφοδιασμού του ρωσικού στρατού. Το όνομά του εμφανιζόταν προηγουμένως σε έγγραφα που δημοσίευσε ο επικεφαλής της ομάδας Wagner PMC, Γεβγένι Πριγκοζίν, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με ερευνητικά έργα, ο Νταβίντοφ ήταν ένας από τους τρεις στρατιωτικούς αξιωματούχους που συμμετείχαν άμεσα στη διανομή πυρομαχικών στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

A car exploded in the Moscow suburb of Balashikha. According to reports, the driver was killed in the blast. The circumstances of the incident and the identity of the victim remain unknown. pic.twitter.com/s4xxttMw1m — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) June 9, 2026

Στην περιοχή Μπαλασίκα ζουν κυρίως οικογένειες Ρώσων στρατιωτών. Τον Απρίλιο του 2025, μόλις 350 μέτρα από το σημερινό σημείο, ανατινάχθηκε με παρόμοιο τρόπο το αυτοκίνητο του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ.