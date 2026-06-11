Θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση 45χρονης γυναίκας: Έχει να δώσει σημεία ζωής εδώ και 12 ημέρες
Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 29/5 και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται
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- Μία 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά αγνοείται από τις 29 Μαΐου.
- Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και 12 ημέρες.
- Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 9 Ιουνίου στις αστυνομικές αρχές.
- Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της.
Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές των Χανίων, για γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, πρόκειται για μία 45χρονη Eλληνίδα. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 29/5 και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.
Την Τρίτη (9/6), ο αδερφός της 45χρονης, μετέβη σε αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας τελικά την εξαφάνισή της, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της.
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