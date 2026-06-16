Εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Εδω και λίγες ώρες το κατώφλι των αρχών πέρασαν για μια ακομη φορα δύο πρόσωπα-κλειδιά, την ώρα που τα ευρήματα μέσα στο σπίτι της πυροδοτούν νέα ερωτηματικά.

Σύμφωνα με πληροφοριές συμπληρωματική κατάθεση έδωσαν δύο άτομα: ο αδελφός της αγνοούμενης και ένα ακόμη πρόσωπο από το στενό, κοντινό της περιβάλλον.

Η ασφάλεια Χανίων έχει βάλει στο επίκεντρο ενα μεγάλο χρηματικό ποσό που ετοιμαζόταν να λάβει η Σταυρούλα.

Στο σπίτι της εντόπισαν μια εικόνα που τους έδειξε πως η γυναίκα έφυγε βιαστικά. Είχε αγοράσει τρόφιμα τα οποία βρέθηκαν άθικτα στο χώρο, κάποια ακόμα μέσα στις σακούλες.

Για τις αρχές όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Στο τραπέζι των ερευνών βρίσκονται αυτή την ώρα και τα τρία σενάρια: της ανθρωποκτονίας, του ατυχήματος, αλλά και της αυτοκτονίας.

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