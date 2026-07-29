Ουκρανία: Γουίτκοφ και Κούσνερ συμφωνούν να επισκεφθούν το Κίεβο για πρώτη φορά

Snapshot Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συμφώνησαν να επισκεφθούν το Κίεβο, πιθανώς μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η επίσκεψη στο Κίεβο στοχεύει στην προώθηση της διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στην ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη θα είναι η πρώτη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία μετά από πολλές επισκέψεις τους στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τους Αμερικανούς την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και να τους ενημερώσει για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν την ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, ενώ ο Ζελένσκι εκφράζει αμφιβολίες για τη συμφωνία του Πούτιν σε αυτήν. Snapshot powered by AI

Oι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συμφώνησαν να επισκεφθούν στο Κίεβο, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στο Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η επίσκεψη θα πρέπει να δώσει ώθηση στη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πιθανότητα ενός ταξιδιού συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο - στο Κίεβο, θεωρείται η «καλύτερη ευκαιρία» να λάβει νέα στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σημειώνουν οι FT.

Νωρίτερα, τα ρωσικά ΜΜΕ έγραψαν επίσης για το ενδεχόμενο επίσκεψης στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα μπορούσαν να επισκεφθούν το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσκεψη αυτή θα είναι ένα από τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το ταξίδι πραγματοποιηθεί, θα είναι το πρώτο για τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ στην Ουκρανία μετά τις πολλές επισκέψεις τους στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει λεπτομερώς με Αμερικανούς εκπροσώπους την ιδέα της επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσική Ομοσπονδία για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να εξοικειωθούν προσωπικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια κατάπαυση του πυρός που θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες για μια διπλωματική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμφωνούσε να αναστείλει τις εχθροπραξίες.

Παράλληλα, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.