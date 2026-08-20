Champions League: Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ με το... ένα πόδι στη League Phase!

Εντυπωσιακοί οι Νορβηγοί στην έδρα της Ναϊμένγκεν (1-3) και οι Σκωτσέζοι στο «σπίτι» τους με τη ΛΑΣΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα. 

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Champions League: Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ με το... ένα πόδι στη League Phase!
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Η δεύτερη μέρα των πρώτων αγώνων στα play offs του Champions League, ξεκαθάρισε το τοπίο σε δύο ζευγάρια. Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ είναι… με το ένα πόδι στη League Phase με τις νίκες που πέτυχαν.

Οι Νορβηγοί πέρασαν… αέρα από την Ολλανδία κόντρα στη Ναϊμένγκεν, επικρατώντας 3-1. Με 3-0 η Σέλτικ νίκησε τη ΛΑΣΚ στη Γλασκόβη και έχει το ξεκάθαρο και τεράστιο προβάδισμα για να περάσει.

Πλεονέκτημα πρόκρισης και για την Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία επιβλήθηκε 2-1 της Σαμπάχ στο Βουκουρέστι. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέλιε, που έμειναν στο 1-1 στην έδρα των Σλοβάκων.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off:

  • Λέφσκι Σόφιας -AEK 0-0
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ -Βίκινγκ 2-2

(10΄ Λίσιτσα, 6΄ Μπέλιο - 26΄ Κρίστιανσεν, 39΄ Τρίπιτς)

  • Φενέρμπαχτσε - Λιόν 1-1

(47΄ Γκρίνγουντ - 40΄ Οπεντά)

  • Σέλτικ - ΛΑΣΚ 3-0

(26΄ Νίγκρεν, 38΄,67΄ Ντουράν)

  • Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε 1-1

(15΄ Τσέρεπκαϊ - 41΄ Αβντίλι)

  • Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ 2-1

(43΄ Ιστ, 79΄ Ζλατάνοβιτς - 6΄ Σίμιτς)

  • Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ 1-3

(85΄ Μπίσοφ - 25΄ Φετ, 44΄πεν. Χέλμερσεν, 50΄ Αλεσαμί)

Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 25 και 26 Αυγούστου

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