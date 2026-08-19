Όταν το καλωσόρισμα γίνεται μαντινάδα στο Ρέθυμνο

Μια ξεχωριστή θέση έχει ο Δεκαπενταύγουστος στην Αμνάτο Ρεθύμνου, όπου οι πόρτες των σπιτιών ανοίγουν και ανταμώνουν ξανά συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του χωριού.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή, ο κύριος Μανώλης, του οποίου η γυναίκα είχε την γιορτή της, απέδειξε πως είναι ένας άνθρωπος που έχει την παράδοση μέσα στο αίμα του, υποδέχτηκε τους καλεσμένους με τον τρόπο που επιβάλλει η κρητική παράδοση.

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