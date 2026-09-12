Γεωργιάδης για ιατρείο «Λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις»

«Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού» ναφέρεισ ε ανάρτησή του

Μίλτος Τσεκούρας

Γεωργιάδης για ιατρείο «Λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνδέει την υπόθεση του ιατρείου με το ευρύτερο ζήτημα των εναλλακτικών θεραπειών και το θεσμικό κενό που υπάρχει διεθνώς σε αυτές.
  • Ανακοινώνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου με τη συμμετοχή Ιατρικών Συλλόγων και του ΕΚΠΑ.
  • Προαναγγέλλει παρεμβάσεις για την απαγόρευση παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες.
  • Υπογραμμίζει την προσωπική ευθύνη των πολιτών να προστατεύουν τον εαυτό τους από επικίνδυνες πρακτικές, καθώς το κράτος δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα.
  • Αναφέρει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε για 15 χρόνια και επισημαίνει τις πολιτικές επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για το θέμα.
Snapshot powered by AI

Με αιχμηρό τρόπο τοποθετείται ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για το ζήτημα της λειτουργίας του χώρου και των θεραπειών που πραγματοποιούνταν εκεί.

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στο ευρύτερο ζήτημα των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών», τονίζει ότι αντίστοιχες πρακτικές δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Παράλληλα, αναφέρεται στο θεσμικό κενό που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει διεθνώς σε αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και στην ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας και ελέγχου των σχετικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοινώνει, μάλιστα, πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΕΚΠΑ, ενώ προαναγγέλλει παρεμβάσεις στις παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις.

Στην ανάρτησή του κάνει παράλληλα αναφορά στην παλαιότητα λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου, στις πολιτικές επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί και στην προσωπική ευθύνη των πολιτών απέναντι σε πρακτικές που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία.

«Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Αναλύτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο).

Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης.

Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»…

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου).

Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να απαλλαγείτε από το κριθαράκι στο μάτι: Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε ποτέ

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Σκάλα Χαλκιδικής: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - «Ήχησε» 112 για ετοιμότητα

13:16ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ένα πρώιμο σημάδι της άνοιας μπορεί να κρύβεται στη... φωνή μας

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη Μεγίστη για την προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διασαφηνίσεις Πιερρακάκη για τον «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» - Έως €60.000 οι αποδόσεις

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η δοκιμή στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν κρατάει 42 λεπτά» λέει η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής ακτινοβολία για την Αττική: Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κτήρια σε Πλάκα και Κολωνάκι

12:00WHAT THE FACT

Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσαρά Ηρακλείου: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος την 87χρονη μητέρα του με αγροτικό αυτοκίνητο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών - Καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη

11:30WHAT THE FACT

Γιατροί προειδοποιούν: Μια μικρή γραμμή στο νύχι που μπορεί να προμηνύει καρκίνο

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Ρω και Στρογγύλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μήνυμα εθνικής ενότητας κόντρα στις νέες τουρκικές προκλήσεις

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία» αποκάλυψε η Δημογλίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η δοκιμή στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν κρατάει 42 λεπτά» λέει η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

13:16ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ένα πρώιμο σημάδι της άνοιας μπορεί να κρύβεται στη... φωνή μας

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη Μεγίστη για την προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Σκάλα Χαλκιδικής: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - «Ήχησε» 112 για ετοιμότητα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία» αποκάλυψε η Δημογλίδου

10:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε μήπως και μας ακούσει»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ώρα άφιξης στο ιατρείο, τα 42 λεπτά της θεραπείας και ο απινιδωτής που δεν λειτουργούσε

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσαρά Ηρακλείου: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος την 87χρονη μητέρα του με αγροτικό αυτοκίνητο

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο 5 φορές πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης και η δολοφονία του από θαμώνα χαρτοπαικτικής λέσχης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ