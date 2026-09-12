Γεωργιάδης για ιατρείο «Λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνδέει την υπόθεση του ιατρείου με το ευρύτερο ζήτημα των εναλλακτικών θεραπειών και το θεσμικό κενό που υπάρχει διεθνώς σε αυτές.

Ανακοινώνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου με τη συμμετοχή Ιατρικών Συλλόγων και του ΕΚΠΑ.

Προαναγγέλλει παρεμβάσεις για την απαγόρευση παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες.

Υπογραμμίζει την προσωπική ευθύνη των πολιτών να προστατεύουν τον εαυτό τους από επικίνδυνες πρακτικές, καθώς το κράτος δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα.

Αναφέρει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε για 15 χρόνια και επισημαίνει τις πολιτικές επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για το θέμα. Snapshot powered by AI

Με αιχμηρό τρόπο τοποθετείται ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση του ιατρείου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για το ζήτημα της λειτουργίας του χώρου και των θεραπειών που πραγματοποιούνταν εκεί.

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στο ευρύτερο ζήτημα των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών», τονίζει ότι αντίστοιχες πρακτικές δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Παράλληλα, αναφέρεται στο θεσμικό κενό που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει διεθνώς σε αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και στην ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας και ελέγχου των σχετικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοινώνει, μάλιστα, πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΕΚΠΑ, ενώ προαναγγέλλει παρεμβάσεις στις παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις.

Στην ανάρτησή του κάνει παράλληλα αναφορά στην παλαιότητα λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου, στις πολιτικές επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί και στην προσωπική ευθύνη των πολιτών απέναντι σε πρακτικές που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία.

«Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2026

Αναλύτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο).

Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση…ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης.

Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε «τις εναλλακτικές θεραπείες»…

Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου).

Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό.

Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού»

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