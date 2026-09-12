Θάνατος Μαζωνάκη: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία» αποκάλυψε η Δημογλίδου

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. ανέκτησε σημαντικά στοιχεία που είχαν επιχειρηθεί να διαγραφούν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπήρχαν αντιφάσεις μεταξύ των καταθέσεων και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομική έρευνα.

Σημαντική απόκλιση εντοπίστηκε στον χρόνο άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο, σε σχέση με τις αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν.

Η χρονική ανακολουθία οδήγησε την αστυνομία στην περαιτέρω διερεύνηση και επανέλεγχο των καταθέσεων των εμπλεκόμενων. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση στην έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν όσα αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με την προσπάθεια διαγραφής στοιχείων που θεωρούνται σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακτήσουν τα συγκεκριμένα δεδομένα μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα, καθώς τα δεδομένα που επιχειρήθηκε να διαγραφούν έχουν ήδη ανακτηθεί και βρίσκονται πλέον στη διάθεση των Αρχών.

Οι αντιφάσεις που κινητοποίησαν την έρευνα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε, παράλληλα, στις αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί ήδη από τα πρώτα στάδια της διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε, οι διαφορετικές πληροφορίες που προέκυπταν από τις καταθέσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί από την έρευνα στην περιοχή γύρω από το ιατρείο αποτέλεσαν σημαντική ένδειξη για την περαιτέρω πορεία των ερευνών.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από νωρίς ότι ορισμένες από τις καταθέσεις δεν ταίριαζαν με τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους.

Στο επίκεντρο η ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να είχε η χρονική ανακολουθία που εντοπίστηκε σχετικά με την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Η ώρα που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί στις Αρχές παρουσίαζε σημαντική απόκλιση από τον χρόνο που προέκυψε κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε ειδική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να προσδιορίσουν διαφορετικά τον χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε.

Η συγκεκριμένη χρονική απόκλιση αποτέλεσε, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., ένα από τα στοιχεία που έδωσαν στους αστυνομικούς την κατεύθυνση για να αναζητήσουν περισσότερα δεδομένα και να ελέγξουν εκ νέου όσα είχαν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι.

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