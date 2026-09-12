Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»

Snapshot Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος γνωρίστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα μοναστήρι πριν από αρκετά χρόνια.

Αν και δεν έγιναν στενοί φίλοι, ο Κυμπουρόπουλος διακρίνοντας την ανοιχτοσύνη και τον ανθρωπισμό του Μαζωνάκη.

Στα γενέθλια του Μαζωνάκη τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής έδειξε κατανόηση βάζοντας το αυτί του κοντά στο στόμα του Κυμπουρόπουλου για να τον ακούσει καλύτερα.

Ο Κυμπουρόπουλος θεωρεί αυτή την κίνηση δείγμα ανθρωπισμού και χαρακτήρα του Μαζωνάκη.

Παρά τις πολλές αναφορές για τον Μαζωνάκη, ο Κυμπουρόπουλος επιλέγει να θυμάται μια προσωπική στιγμή που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του. Snapshot powered by AI

Μια προσωπική ανάμνηση από τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια σε ένα μοναστήρι που επισκέπτονταν και οι δύο. Όπως σημειώνει, δεν έγιναν φίλοι με την κλασική έννοια, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχε διακρίνει στον Μαζωνάκη μια ιδιαίτερη ανοιχτοσύνη απέναντι στους ανθρώπους.

«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα μοναστήρι που πηγαίναμε και οι 2 πριν χρόνια. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι μετά από τότε. Αλλά εύκολα μπορούσες να διακρίνεις την ανοιχτοσύνη που είχε προς τον άνθρωπο», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ευρωβουλευτής αναφέρεται και σε μια πιο πρόσφατη συνάντησή τους, στα γενέθλια του τραγουδιστή τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε μεταξύ των καλεσμένων του.

Εκεί, όπως περιγράφει, ο Μαζωνάκης έκανε μια φαινομενικά απλή κίνηση που όμως για τον ίδιο είχε ιδιαίτερη σημασία.

«Όταν με είδε ήρθε κοντά μου και έκανε κάτι που άνθρωποι που γνωρίζω ακόμα και χρόνια δεν το σκέφτονται», αναφέρει ο κ. Κυμπουρόπουλος.

Καθώς, λόγω της δυνατής μουσικής, η φωνή του συχνά δεν ακούγεται εύκολα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πλησίασε και έβαλε το αυτί του κοντά στο στόμα του, ώστε να μπορεί να τον ακούσει.

«Για εμένα αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση», σημειώνει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγει όμως να κρατήσει από τη δική του γνωριμία με τον τραγουδιστή μια μικρή, προσωπική στιγμή, την οποία θεωρεί ενδεικτική του χαρακτήρα του.

«Νομίζω έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν τον Άνθρωπο. Το αποτύπωμά του θα μείνει χαραγμένο για πολλές γενιές», καταλήγει.

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