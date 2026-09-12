Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»

Τι αναφέρει για την πρόσφατη συνάντησή τους, στα γενέθλια του τραγουδιστή τον περασμένο Μάρτιο

Μίλτος Τσεκούρας

Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος γνωρίστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα μοναστήρι πριν από αρκετά χρόνια.
  • Αν και δεν έγιναν στενοί φίλοι, ο Κυμπουρόπουλος διακρίνοντας την ανοιχτοσύνη και τον ανθρωπισμό του Μαζωνάκη.
  • Στα γενέθλια του Μαζωνάκη τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής έδειξε κατανόηση βάζοντας το αυτί του κοντά στο στόμα του Κυμπουρόπουλου για να τον ακούσει καλύτερα.
  • Ο Κυμπουρόπουλος θεωρεί αυτή την κίνηση δείγμα ανθρωπισμού και χαρακτήρα του Μαζωνάκη.
  • Παρά τις πολλές αναφορές για τον Μαζωνάκη, ο Κυμπουρόπουλος επιλέγει να θυμάται μια προσωπική στιγμή που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του.
Snapshot powered by AI

Μια προσωπική ανάμνηση από τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια σε ένα μοναστήρι που επισκέπτονταν και οι δύο. Όπως σημειώνει, δεν έγιναν φίλοι με την κλασική έννοια, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχε διακρίνει στον Μαζωνάκη μια ιδιαίτερη ανοιχτοσύνη απέναντι στους ανθρώπους.

«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα μοναστήρι που πηγαίναμε και οι 2 πριν χρόνια. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι μετά από τότε. Αλλά εύκολα μπορούσες να διακρίνεις την ανοιχτοσύνη που είχε προς τον άνθρωπο», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ευρωβουλευτής αναφέρεται και σε μια πιο πρόσφατη συνάντησή τους, στα γενέθλια του τραγουδιστή τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε μεταξύ των καλεσμένων του.

Εκεί, όπως περιγράφει, ο Μαζωνάκης έκανε μια φαινομενικά απλή κίνηση που όμως για τον ίδιο είχε ιδιαίτερη σημασία.

«Όταν με είδε ήρθε κοντά μου και έκανε κάτι που άνθρωποι που γνωρίζω ακόμα και χρόνια δεν το σκέφτονται», αναφέρει ο κ. Κυμπουρόπουλος.

Καθώς, λόγω της δυνατής μουσικής, η φωνή του συχνά δεν ακούγεται εύκολα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πλησίασε και έβαλε το αυτί του κοντά στο στόμα του, ώστε να μπορεί να τον ακούσει.

«Για εμένα αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση», σημειώνει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγει όμως να κρατήσει από τη δική του γνωριμία με τον τραγουδιστή μια μικρή, προσωπική στιγμή, την οποία θεωρεί ενδεικτική του χαρακτήρα του.

«Νομίζω έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν τον Άνθρωπο. Το αποτύπωμά του θα μείνει χαραγμένο για πολλές γενιές», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιρλανδία ο Ντόναλντ Τραμπ: Θα συναντηθεί με τους ηγέτες της χώρας και θα παρακολουθήσει το Irish Open στο δικό του γήπεδο γκολφ

09:28ΕΛΛΑΔΑ

«Έκρηξη» στις πωλήσεις έτοιμου φαγητού - Προορισμοί γρήγορης εστίασης τα σούπερ μάρκετ

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά με δωρεάν κατοικίες για τους γιατρούς

09:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η τελευταία τρέχουσα Toyota GR Supra βγαίνει σε δημοπρασία

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 19χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο στην Χαλέπα

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί είναι σημαντικά τα τρία τιγράκια της Σουμάτρας που γεννήθηκαν στην Αθήνα - Μια μικρή νίκη για ένα είδος στο χείλος της εξαφάνισης

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο 5 φορές πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης και η δολοφονία του από θαμώνα χαρτοπαικτικής λέσχης

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Nissan θα παρουσιάσει το νέο, ηλεκτρικό Pixo

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στη μελέτη του Ερμή μετά την άφιξη του σκάφος BepiColombo 

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικός θησαυρός στη Σερβία: Ανακαλύφθηκε μοναδικό ρωμαϊκό λουτρό με θολωτή οροφή και σάουνα

08:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

07:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

03:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί είναι σημαντικά τα τρία τιγράκια της Σουμάτρας που γεννήθηκαν στην Αθήνα - Μια μικρή νίκη για ένα είδος στο χείλος της εξαφάνισης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο 5 φορές πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης και η δολοφονία του από θαμώνα χαρτοπαικτικής λέσχης

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Σε ασφυκτικό κλοιό η Σαουδική Αραβία και ράλι στο πετρέλαιο

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικός θησαυρός στη Σερβία: Ανακαλύφθηκε μοναδικό ρωμαϊκό λουτρό με θολωτή οροφή και σάουνα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση»

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ