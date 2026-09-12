Θάνατος Μαζωνάκη: Τελικά του χορήγησαν 1ml αδρεναλίνης ή 5; Η δικογραφία

Snapshot Οι καταθέσεις των συνεργατών καταρρίπτουν τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 16:00, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν νωρίτερη προσέλευση.

Υπάρχει αντίφαση σχετικά με την ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε, με τον Θεοδωρόπουλο να αναφέρει 1ml και την Γάκα να ισχυρίζεται ότι χορηγήθηκαν συνολικά 5ml μετά την ανακοπή.

Ο Μαζωνάκης παρέμεινε στο χώρο θεραπείας τουλάχιστον 42-45 λεπτά, παρά την κατάθεση της Γάκα ότι ο χρόνος παραμονής ήταν μικρός και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν λειτούργησε.

Οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» και αποδείχθηκε ότι ο απινιδωτής που υποτίθεται χρησιμοποιήθηκε δεν λειτουργούσε.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ψευδείς καταθέσεις, καθαρισμό του χώρου μετά το περιστατικό και στοιχεία που αμφισβητούν την εγκυρότητα και την επάρκεια των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών της υποτιθέμενης κλινικής. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb, τόσο για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην υποτιθέμενη κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, την περασμένη Τετάρτη.

Ένα συγκλονιστικό νέο στοιχείο προκύπτει από τις καταθέσεις και έχει να κάνει με την ακριβή ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή, καθώς οι καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε η Ιωάννα Γάκα.

Χορήγησαν 5ml αδρεναλίνης ή 1ml τελικά;

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε χτες, Παρασκευή, το Newsbomb, οι διασώστες κατέθεσαν πως ο Θεοδωρόπουλος τους ενημέρωσε πως είχε χορηγηθεί 1ml αδρεναλίνης στο Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να διασαφηνιστεί εάν η χορήγηση έγινε πριν την ανακοπή ή κατά τη διάρκεια του καρδιακού επεισοδίου που είχε ο τραγουδιστής.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, μόλις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του πρωτοκόλλου, ο Θεοδωρόπουλος, φέρεται να χορήγησε ενώπιον τους ενέσιμη ουσία η οποία τους δήλωσε πως είναι αδρεναλίνη.

Ωστόσο, στην κατάθεσή της, η Ιωάννα Γάκα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε ότι αφότου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, όπως η ίδια ανέφερε, και αφού ο Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν παρά τις μαλάξεις, του χορηγήθηκαν συνολικά 5ml αδρεναλίνης.

Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη INTIME NEWS

Άλλα κατέθεσε η Γάκα για το χρόνο προσέλευσης, άλλα οι εργαζόμενοι

Ακόμη ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο, όπως έχει αναδειχθεί και τις προηγούμενες ημέρες είναι η ακριβής ώρα προέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στην υποτιθέμενη κλινική. Πιο συγκεκριμένα, και ενώ η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πως ο Μαζωνάκης, καθυστέρησε στο ραντεβού στις 16:00, ο ισχυρισμός αυτός καταρρίφθηκε όχι μόνο από τον αυτοκινητιστή που μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στο υποτιθέμενο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και από τις εργαζόμενες στη Stem Cell Clinic.

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Πιο συγκεκριμένα, ο αυτοκινητιστής κατέθεσε πως μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, ενώ η νοσηλεύτρια – τεχνολόγος ιατρείων που εργαζόταν στο ιατρείο κατά πληροφορίες του Newsbomb κατέθεσε πως ο τραγουδιστής εισήλθε στον κεντρικό χώρο των ιατρείων στις 15:30. Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πηγές, η ίδια άλλαξε την κατάθεσή της, ανέφερε πως αγνοούσε την ακριβή ώρα προσέλευσης, και φέρεται να υποστήριξε πως ο Μαζωνάκης εισήλθε στο χώρο με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις 15:30.

Αντίστοιχα, η μία εκ των δύο γραμματέων κατέθεσε πως ενώ το προγραμματισμένο ραντεβού ήταν για τις 13:00 με 13:30 της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο τραγουδιστής, μετέβη στο χώρο των ιατρείων περί τις 15:30.

Την ίδια στιγμή, η γραμματέας της πρωινής βάρδιας του ιατρείου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε πως ο Μαζωνάκης καθυστέρησε μεν στο ραντεβού του (το οποίο σύμφωνα με την κατάθεσή της είχε οριστεί στις 13:00), αλλά εισήλθε στο ιατρείο περί τις 14:00 με 14:30, εκδοχή που βρίσκεται πιο κοντά στην κατάθεση του αυτοκινητιστή.

Η δεύτερη νοσηλεύτρια που εργάζεται στο ιατρείο, φέρεται να κατέθεσε πως ο Μαζωνάκης εισήλθε περί τις 15:00 στο χώρο του ιατρείου και αφού χαιρέτισε τους εργαζόμενους, μπήκε στο γραφείο της Ιωάννας Γάκα.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τις καταθέσεις των εργαζόμενων στην υποτιθέμενη Stem Cell Clinic, η ώρα προσέλευσης που έδωσαν, καταρρίπτει τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα πως ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 16:00.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πληροφορίες, η Γάκα φέρεται να κατέθεσε πως το ραντεβού με τον τραγουδιστή ορίστηκε για τις 15:00, ισχυρισμός όμως που καταρρίφθηκε και αυτός, από τις καταθέσεις των δύο γραμματέων της Stem Cell Clinic.

Τελικά ποιος πήρε το ΕΚΑΒ;

Κρίσιμη αντίφαση προκύπτει και στο σημείο αναφορικά με το ποιος ζήτησε να κληθεί το ΕΚΑΒ στο σημείο. Η Γάκα φέρεται να κατέθεσε πως ζήτησε η ίδια από «τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ την ώρα που ο σύζυγός της έκανε απινίδωση στον Μαζωνάκη».

Ωστόσο, ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε από την πλευρά του πως η γραμματέας του τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ με το όνομά του δηλώνοντας ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς στο ιατρείο της συζύγου του.

Από το βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, προέκυψε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από ώρα 14:43 βρισκόταν σε εστιατόριο, στο Κολωνάκι.

Πόσο έμεινε στο χώρο θεραπείας ο Μαζωνάκης;

Επιπλέον, μια κρίσιμη αντίφαση που προκύπτει από τις καταθέσεις, είναι το γεγονός ότι ενώ η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να γίνει εκκίνηση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, μια εκ των γραμματέων κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες πως ο τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο θεραπείας τουλάχιστον 45 λεπτά.

Συντριπτικά στοιχεία

Υπενθυμίζεται πως όπως έγραψε την Παρασκευή το Newsbomb, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε 16:45 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», «χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμούς».

Ούτε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ούτε η Ιωάννα Γάκα συνόδευαν το Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο για να συνδράμουν του γιατρούς του «ΕΛΠΙΣ».

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία κατά την είσοδο των ιατρών στο γραφείο, Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι μέσα στην υποτιθέμενη κλινική, φορώντας ένα εσώρουχο και μια κοντομανικη μπλουζα.

Όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο Μαζωνάκης «ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Οι διασώστες συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ, και του τοποθέτησαν απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός της καρδιάς του ήταν μη απινιδώσιμος».

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενημερώθηκαν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ για περίπου 10 λεπτά, πριν την άφιξη του ασθενοφόρου. Όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της υποτιθέμενης κλινικής, είχαν χορηγήσει 1ml αδρεναλίνης στο Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να διασαφηνιστεί εάν η χορήγηση έγινε πριν την ανακοπή ή κατά τη διάρκεια του καρδιακού επεισοδίου που είχε ο τραγουδιστής.

Μάλιστα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να χορήγησε ενώπιον των διασωστών κι άλλη ενέσιμη ουσία η οποία, όπως είπε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, ήταν επίσης αδρεναλίνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δυστυχώς συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία κι έτσι, ώρα 16:40 της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η διακομιδή προς το νοσοκομείο προς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο «ΕΛΠΙΣ», ώρα 16:45. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής οι διασώστες συνέχιζαν να πραγματοποιούν ΚΑΡΠΑ στο τραγουδιστή.

Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα πλασφμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 42 λεπτά, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ψευδώς ότι δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα, διότι ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο θεραπείας.

Τα κρίσιμα σημεία, οι αναλήθειες των γιατρών και οι αντιφάσεις

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους ώρα 16:00, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον άλλες τρεις καταθέσεις μαρτύρων που αναφέρουν ότι ο διάσημος τραγουδιστής πολύ νωρίτερα. Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε ξεκινήσει το μηχάνημα στο οποίο συνδέθηκε, ενώ άλλη κατάθεση αποκαλύπτει ότι αποβιώσας βρισκόταν τουλάχιστον 45 λεπτά στο χώρο της θεραπείας. Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε ότι ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε απινιδωτή για να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή, κάτι το οποίο αποδείχθηκε αναληθές. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, κατέθεσε ότι το μηχάνημα απινιδωτή δε λειτουργούσε, κάτι που φαίνεται να επαληθεύτηκε και από την αυτοψία ειδικών γιατρών. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο χώρος θεραπείας αμέσως μετά το περιστατικό και το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν είχε αναπνοή και παλμούς, καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου! Οι κατηγορούμενοι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, δεν συνόδευσαν τον θανόντα Γιώργο Μαζωνάκη «ΕΛΠΙΣ» ώστε να συνδράμουν τους γιατρούς του νοσοκομείου με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε πως είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολογία και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ιατρός παθολόγος, σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων τους και τις παροχές που… προσέφεραν στην υποτιθέμενη κλινική.

Τι δήλωσε ο Θεοδωρόπουλος

Κατά πληροφορίες, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε πως δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο διάσημος τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του Ιωάννας Γάκα.

Ο ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου The Stem Cell Clinic επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης

Τα μοναδικά πράγματα που εντοπίστηκαν πάνω στον Γιώργο Μαζωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», ήταν το κινητό του τηλέφωνο και ένας φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι.

Τι βρέθηκε στο ιατρείο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο δωμάτιο που έλαβε χώρα η θεραπεία του γνωστού τραγουδιστής, εντοπίστηκε ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, στον καναπέ, όπως επίσης ένα ζευγάρι παπουτσιών του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, στην τσέπη του οποίου υπήρχε ένα χαρτομάντηλο.

Βρέθηκαν επίσης καλύμματα καναπέ, κινητά τηλέφωνα που ανήκουν στους κατηγορούμενους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ένας απινιδωτής που βρισκόταν εντός της θήκης του και δύο σκληροί δίσκοι, όπως επίσης και συσκευές αποθήκευσης τύπου USB.

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