Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο

Snapshot Η δικογραφία κατηγορεί τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα για θανατηφόρα έκθεση σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην υποτιθέμενη κλινική Stem Cell.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε χωρίς αναπνοή και παλμούς στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», ενώ οι γιατροί δεν τον συνόδευσαν κατά τη διακομιδή.

Υπάρχουν πολλαπλές ανακρίβειες και αντιφάσεις στις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με τον χρόνο άφιξης, τη χρήση του απινιδωτή και τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Μετά το περιστατικό, ο χώρος θεραπείας καθαρίστηκε από υπαλλήλους, ενώ οι γιατροί δεν παρείχαν πληροφορίες στους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρέθηκε να βρίσκεται σε εστιατόριο την ώρα του επεισοδίου, ενώ η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ειδικότητα διαφορετική από τις παροχές της κλινικής τους. Snapshot powered by AI

Συντριπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση την οποία οι δύο γιατροί της υποτιθέμενης κλινικής Stem Cell, όπου απεβίωσε ο διάσημος τραγουδιστής, κατηγορούνται μέχρι αυτή την ώρα για θανατηφόρα έκθεση.

Όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε 16:45 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», «χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς παλμούς».

Ούτε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ούτε η Ιωάννα Γάκα συνόδευαν το Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο για να συνδράμουν του γιατρούς του «ΕΛΠΙΣ».

Όπως αναφέρεται όταν ο Μαζωνάκης παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ο Θεοδωρόπουλος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι μέσα στην υποτιθέμενη κλινική φορώντας ένα εσώρουχο και μια κοντομανικη μπλουζα

Όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο Μαζωνάκης «ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Οι διασώστες συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ, και του τοποθέτησαν απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός της καρδιάς του ήταν μη απινιδώσιμος».

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Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενημερώθηκαν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ για περίπου 10 λεπτά, πριν την άφιξη του ασθενοφόρου. Όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της υποτιθέμενης κλινικής, είχαν χορηγήσει 1ml αδρεναλίνης στο Γιώργο Μαζωνάκη, χωρίς να διασαφηνιστεί εάν η χορήγηση έγινε πριν την ανακοπή ή κατά τη διάρκεια του καρδιακού επεισοδίου που είχε ο τραγουδιστής.

Μάλιστα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να χορήγησε ενώπιον των διασωστών κι άλλη ενέσιμη ουσία η οποία, όπως είπε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου, ήταν επίσης αδρεναλίνη.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου, Stem Cell Clinic

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δυστυχώς συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία κι έτσι, ώρα 16:40 της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η διακομιδή προς το νοσοκομείο προς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο «ΕΛΠΙΣ», ώρα 16:45. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής οι διασώστες συνέχιζαν να πραγματοποιούν ΚΑΡΠΑ στο τραγουδιστή.

Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα πλασφμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 42 λεπτά, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ψευδώς ότι δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα, διότι ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο θεραπείας.

Τα κρίσιμα σημεία, οι αναλήθειες των γιατρών και οι αντιφάσεις

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους ώρα 16:00, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον άλλες τρεις καταθέσεις μαρτύρων που αναφέρουν ότι ο διάσημος τραγουδιστής πολύ νωρίτερα. Η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε ξεκινήσει το μηχάνημα στο οποίο συνδέθηκε, ενώ άλλη κατάθεση αποκαλύπτει ότι αποβιώσας βρισκόταν τουλάχιστον 45 λεπτά στο χώρο της θεραπείας. Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε ότι ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε απινιδωτή για να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη ζωή, κάτι το οποίο αποδείχθηκε αναληθές. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, κατέθεσε ότι το μηχάνημα απινιδωτή δε λειτουργούσε, κάτι που φαίνεται να επαληθεύτηκε και από την αυτοψία ειδικών γιατρών. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο χώρος θεραπείας αμέσως μετά το περιστατικό και το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν είχε αναπνοή και παλμούς, καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου! Οι κατηγορούμενοι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, δεν συνόδευσαν τον θανόντα Γιώργο Μαζωνάκη «ΕΛΠΙΣ» ώστε να συνδράμουν τους γιατρούς του νοσοκομείου με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Η Ιωάννα Γάκα δήλωσε πως είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολογία και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ιατρός παθολόγος, σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων τους και τις παροχές που… προσέφεραν στην υποτιθέμενη κλινική.

Τι δήλωσε ο Θεοδωρόπουλος

Κατά πληροφορίες, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε πως δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο διάσημος τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του Ιωάννας Γάκα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως η γραμματέας του τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ με το όνομά του δηλώνοντας ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς στο ιατρείο της συζύγου του.

Από το βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, προέκυψε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από ώρα 14:43 βρισκόταν σε εστιατόριο, στο Κολωνάκι.

Τα μοναδικά πράγματα που εντοπίστηκαν πάνω στον Γιώργο Μαζωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», ήταν το κινητό του τηλέφωνο και ένας φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι.

Τι βρέθηκε στο ιατρείο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο δωμάτιο που έλαβε χώρα η θεραπεία του γνωστού τραγουδιστής, εντοπίστηκε ένα αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου, στον καναπέ, όπως επίσης ένα ζευγάρι παπουτσιών του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, στην τσέπη του οποίου υπήρχε ένα χαρτομάντηλο.

Βρέθηκαν επίσης καλύμματα καναπέ, κινητά τηλέφωνα που ανήκουν στους κατηγορούμενους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ένας απινιδωτής που βρισκόταν εντός της θήκης του και δύο σκληροί δίσκοι, όπως επίσης και συσκευές αποθήκευσης τύπου USB.

Στα γραφεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών εντοπίστηκαν φορητοί υπολογιστές.

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