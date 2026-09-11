Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτούργησε για 42 λεπτά από τις 14:12 έως τις 14:54, παρά την αντίθετη δήλωση των γιατρών.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο πριν τις 14:00, όπως επιβεβαιώνει ο οδηγός ταξί και μία μάρτυρας.
  • Υπήρξε προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών αρχείων και καθαρισμού του ιατρείου, γεγονός που θεωρείται ύποπτο.
  • Ο ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, περίπου 1,5 ώρα μετά την απώλεια αισθήσεων του Μαζωνάκη.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο λόγω παράνομης ιατρικής πράξης σε ακατάλληλο χώρο χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.
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Στις 14:12 το μεσημέρι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης κατήγγειλε στον ΑΝΤ1 ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά έως τις 14:54 παρά το γεγονός ότι οι γιατροί έχουν υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόλαβε να υποβληθεί σε θεραπεία. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο στις 16:21.

Ο δικηγόρος εξήγησε ότι από τα στοιχεία της δικογραφία προκύπτει ότι διεγράφη ο ηλεκτρονικός φάκελος του Γιώργου Μαζωνάκη και έγινε προσπάθεια καθαρισμού του ιατρείου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί ο οποίος ήταν ένας οδηγός που τον απασχολούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης για πάρα πολλά χρόνια. Αυτός επιβεβαιώνει ότι πριν από τις 14:00 ήταν στο συγκεκριμένο ιατρείο και τον ανέμενε κιόλας», είπε ο δικηγόρος.

Και συνέχισε: «Η γιατρός έχει καταθέσει ότι έφτασε στις 16:00. Δύο τρεις εκ των συνεργατών της έχουν πει για 15:00, 15:30 και μόνο μία κυρία λέει την αλήθεια ότι έφτασε γύρω στις 14:00. Γι’ αυτό κατηγορούνται και για ψευδή κατάθεση οι δύο κατηγορούμενοι».

«Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει κατ’ αρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη ότι πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι αληθές. Γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 14:12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης 14:12 συν 42 (σ.σ. λεπτά) μας κάνει 14:54 είχε χάσει τις αισθήσεις του, μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό πράγματι», τόνισε ο δικηγόρος.

«Όλα αυτά και πολλά άλλα οι πλημμέλειες και οι παράνομες πράξεις που πλέον αποτελούν βασιμότητες με οδήγησαν στο να ζητήσω σήμερα από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διότι όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, δηλαδή δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτή την πράξη στην οποία υπεβλήθη, όταν την κάνεις σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει μία τέτοια ιατρική πράξη, όταν ο ίδιος λες ότι είναι σε μία κατάσταση υπερδιέγερσης συνεπώς έχει μία αστάθεια καρδιακή που δεν επιτρέπει κάποια ιατρική πράξη όταν είσαι γιατρός που το κάνεις αυτό, όταν ούτως ή άλλως τελείς μία πράξη παράνομη κατά παράβαση του νόμου και όσον αφορά την εξειδίκευση σου και όσον αφορά τον χρόνο που την τελείς αποδέχεσαι ότι όταν θα επέλθει ένα αποτέλεσμα τραγικό δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και εδώ προκύπτει ότι σε αυτό το γραφείο δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, το βασικό δηλαδή», σημείωσε ο δικηγόρος.

Όπως ανέφερε η οικογένεια θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Βεβαιότατα θα στραφούμε κατά παντός υπευθύνου που είχε την ευθύνη για να ελέγχει θεσμικά τη λειτουργία αυτού του ιατρείου».

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