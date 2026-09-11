Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

Snapshot Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21 από τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο για περιστατικό λιπόθυμου άνδρα χωρίς ζωτικά σημεία στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο γιατρός δεν ανέφερε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν αρχικά στο ιατρείο και επέστρεψε μετά από κλήση επειδή κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο γιατρός χορήγησε αδρεναλίνη στον Μαζωνάκη, χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο της πρώτης δόσης, και χορήγησε δεύτερη δόση παρουσία των διασωστών.

Οι αρχές ερευνούν τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών και το χρονικό των γεγονότων το μοιραίο απόγευμα. Snapshot powered by AI

Τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών αλλά και το χρονικό που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα το μοιραίο απόγευμα της Τετάρτης όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το ιατρείο στο Κολωνάκι ερευνούν οι αρχές.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν αυτός που μίλησε στο τηλεφώνημα στις 16:21 και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ανέφερε ότι έχει ένα περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία αλλά δεν ανέφερε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο διάλογος:

- ΕΚΑΒ παρακαλώ.

- Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 Κολωνάκι, Θ. Η. ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός φέρεται να έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν το επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν έξω για φαγητό.

Δήλωσε ότι επέστρεψε όταν τον κάλεσαν γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Φέρεται να υποστήριξε ότι είδε σε άσχημη κατάσταση τον τραγουδιστή και του χορήγησε αδρεναλίνη. Ο γιατρός ρωτήθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο τι φάρμακα έχουν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός υποστήριξε ότι χορήγησε αδρεναλίνη 1 mg αλλά δεν προσδιόρισε την ώρα που την χορήγησε. Στη συνέχεια παρουσία του ΕΚΑΒ χορήγησε και δεύτερη φορά αδρεναλίνη.

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