Ρέμος για Μαζωνάκη: «Ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν μπορώ να το πιστέψω» - Βίντεο

Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε ότι η μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη θα είναι ένας μουσικός αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή

Ρέμος για Μαζωνάκη: «Ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν μπορώ να το πιστέψω» - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Ο Αντώνης Ρέμος χαρακτήρισε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη «κεραυνό εν αιθρία» και εξέφρασε τη δυσπιστία του για το γεγονός.
  • Η συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη θα αφιερωθεί στη μνήμη του Μαζωνάκη και θα περιλαμβάνει ερμηνείες τραγουδιών του.
  • Ο Ρέμος τόνισε την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Μαζωνάκη και την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή μέσω της μουσικής.
  • Αναφέρθηκε επίσης στην περηφάνια που θα νιώσουν οι παρευρισκόμενοι για τη Μακεδονική ψυχή και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
  • Η συναυλία θα λειτουργήσει ως μουσικός αποχαιρετισμός και μήνυμα αγάπης προς τον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Αντώνη Ρέμο και το κοινό.
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Για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του και την συναυλία του στην Θεσσαλονίκη που θα αφιερώσει στον δημοφιλή τραγουδιστή, μίλησε σε συνέντευξή του στο Action24 ο Αντώνης Ρέμος.

«Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματικά ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία το νέο αυτό που ακούσαμε. Τι να πω; Δεν μπορώ ακόμη να το καταλάβω, να το πιστέψω. Κρίμα. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης, εγώ το έχω πει βέβαια, το έχω δηλώσει ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έτσι το έχω δηλώσει και σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του. Ας κρατήσουμε, τον Γιώργο της καρδιάς μας, τον Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Και αύριο στη συναυλία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα έτσι κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα. Γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί για αυτόν, για εκείνον, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του στείλουμε ότι θα είμαστε εδώ να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος σημείωσε: «Ο κόσμος περιμένει. Βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο. Και θέλω απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή. Θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι. Και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στην βραδιά το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την Μακεδονίτικη ψυχή αν θέλεις, που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά. Θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα».

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη θα έχει πλέον και τον χαρακτήρα ενός μεγάλου μουσικού αποχαιρετισμού. Όπως αποκάλυψε, θα ερμηνεύσει μαζί με το κοινό τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, στέλνοντάς του ένα τελευταίο μήνυμα αγάπης και κρατώντας, μέσα από τη μουσική, ζωντανή τη μνήμη του.

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