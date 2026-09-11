Γιώργος Μαζωνάκης: «Έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός, ήταν σε ασυστολία», λέει ο διοικητής του «Ελπίς»

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατόν, αφού ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός, ήταν σε ασυστολία», λέει ο διοικητής του «Ελπίς»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αναπνοή.
  • Διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιακή ασυστολία κατά την εισαγωγή του.
  • Οι γιατροί προσπάθησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία.
  • Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα στις 17:40 της ίδιας ημέρας.
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Χωρίς καμία ζωτική ένδειξη έφτασε στο Νοσοκομείο «Ελπίς» ο Γιώργος Μαζωνάκης το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε στο Mega ο διοικητής του «Ελπίς», Σταύρος Θεοδωρίδης ο γνωστός τραγουδιστής παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς σφυγμό και αναπνοή και όταν έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι έχει καρδιακή ασυστολία.

«Ο ασθενής προσκομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τεχνητή αναπνοή και σφυγμό. Ήταν σε ασυστολία. Έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επαναφορά του και στις 17:40 διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του», ανέφερε ο κ. Θεοδωρίδης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

«Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος

Νέα στοιχεία για το τι είδαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι για να παραλάβουν τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε στο Mega οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. «Υπήρχε αλλά δεν δούλευε. Κατεβάζουμε τον δικό μας απινιδωτή αλλά δεν έγινε ηλεκτροσόκ γιατί δεν είχε καρδιακό παλμό», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όταν ρωτήθηκε εάν δεν έγινε ηλεκτροσόκ από τους διασώστες επειδή ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός ο Μιχάλης Γιαννάκος απάντησε θετικά.

Ο Μιχάλης Γιαννακός τόνισε ότι οι γιατροί είχαν μυστικοπαθή συμπεριφορά. «Η συμπεριφορά τους ήταν έτσι με μία μυστικοπάθεια και δεν τους είπαν (σ.σ. στους διασώστες) ότι κάναμε καρδιοαναπνευστική ανάταξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Είπε η γιατρός - ποια γιατρός;- η κομπογιαννίτισσά αυτή είπε ότι ‘θα τον συνοδεύσω] αλλά η ίδια έδειξε απροθυμία να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο», τόνισε.

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