Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου», είπε ο ιατροδικαστής

Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την έρευνα της αιτίας θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη χαρακτήρισε την απουσία ένδειξη καρδιοπάθειας, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο MEGA.

«Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχιε κάποια δομική αλλαγή στην καρδιά. Δεν υπάρχει κάποια ανωμαλία και δεν υπάρχει μαζικό έμφραγμα του μυοκαρδίου που θα μπορούσε να είχε προηγηθεί της επίσκεψης στο ιατρείο» είπε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στο Mega.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει προϋπάρχουσα παθολογία.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν τσιμπήτα -βελονονυγμος στο αριστερό του χέρι, σημειώνοντας ότι πρέπει να χαρακτηριστούν ποια έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Επίσης, επιβεβαίωσε πως υπήρξε προσπάθεια ανάνηψης του Γιώργου Μαζωνάκη.