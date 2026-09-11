Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος

Νέα στοιχεία για το τι είδαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι για να παραλάβουν τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε στο Mega οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. «Υπήρχε αλλά δεν δούλευε. Κατεβάζουμε τον δικό μας απεινιδωτή αλλά δεν έγινε ηλεκτροσόκ γιατί δεν είχε καρδιακό παλμό», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Όταν ρωτήθηκε εάν δεν έγινε ηλεκτροσόκ από τους διασώστες επειδή ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός ο Μιχάλης Γιαννάκος απάντησε θετικά.

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