Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει ο οδηγός ταξί που τον πήγε στο ιατρείο

Snapshot Εντοπίστηκε και πρόκειται να καταθέσει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Υπάρχει διαφωνία για την ακριβή ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο μεταξύ της γιατρού και της οικογένειάς του.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε νωρίτερα από την ώρα που αναφέρει η γιατρός.

Η κατάθεση του οδηγού ταξί αναμένεται να επιβεβαιώσει την ώρα άφιξης που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας.

Η εξέταση του οδηγού θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει σύγκρουση ως προς την ακριβή ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Από την πλευρά της, η γιατρός, κυρία Γάκα φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής προσήλθε στο ιατρείο σε διαφορετική, μεταγενέστερη ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει ότι η άφιξή του έγινε αρκετά νωρίτερα.

Πλέον, πέρα από τα ηλεκτρονικά ίχνη και το υλικό από τις κάμερες, υπάρχει και φυσικός μάρτυρας, ο οποίος μπορεί να ρίξει φως στο κρίσιμο ζήτημα της ώρας άφιξης. Πρόκειται για τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Ο δικηγόρος του, Μπάμπης Λυκούδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο οδηγός ταξί «θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένεια, η κατάθεση του οδηγού αναμένεται να επιβεβαιώσει την ώρα που προκύπτει από το υλικό των καμερών, δηλαδή ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο νωρίτερα από την ώρα που αναφέρει η γιατρός.

Βαρύ κατηγορητήριο για τους γιατρούς

Το πρωί της Παρασκευής, οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, μετά τη σύλληψή τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή ποινική κατηγορία, η οποία δεν ταυτίζεται με την ανθρωποκτονία. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν, μέσα από πράξη ή παράλειψη, δημιουργήθηκε για τον γνωστό καλλιτέχνη που βρισκόταν υπό την προστασία ή την ιατρική φροντίδα των κατηγορουμένων μια κατάσταση στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε αβοήθητος και εκτέθηκε σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα τελικά να επέλθει ο θάνατός του.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.

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