Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβάθμιση κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά η οικογένεια

Snapshot Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας κατά των ιδιοκτητών της κλινικής σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα επιβεβαιώνει ότι ο Μαζωνάκης δεν είχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια πριν τον θάνατό του.

Η οικογένεια θεωρεί ότι ο θάνατος οφείλεται σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική, πιθανόν σε πλασμαφαίρεση.

Θα ζητηθεί κατάσχεση των παράνομα εγκατεστημένων μηχανημάτων και εξέταση DNA για να διαπιστωθεί αν ο Μαζωνάκης ήρθε σε επαφή με άλλο μηχάνημα.

Έχει εντοπιστεί και θα εξεταστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Μαζωνάκη στην κλινική για επιβεβαίωση της ώρας άφιξης. Snapshot powered by AI

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κατά των ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, στην οποία κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ζητήσει η οικογένειά του, μέσω του δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, διώκονται για θανατηφόρα έκθεση, και η οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή, θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι το πόρισμα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έπασχε από προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, καθώς δεν εντοπίστηκαν σχετικά ευρήματα.

«Δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

Η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά οδικηγόρος.

Πώς θα κινηθεί η οικογένεια στη συνέχεια

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δήλωσε ο κ. Λυκούδης.

Παράλληλα, επέρριψε τις ευθύνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκλειστικά στο ζευγάρι των γιατρών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «για να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».

Εξέταση DNA για να διαπιστωθεί αν τον έβαλαν και σε άλλο μηχάνημα

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης αποκάλυψε ότι θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξετάσεις για τις οποίες αναμένονται οι απαντήσεις είπε ότι «οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».

Εξάλλου, αποκάλυψε ότι έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.

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