Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά πριν πάθει ανακοπή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση για περίπου 42 λεπτά πριν υποστεί ανακοπή.

Το προγραμματισμένο ραντεβού ήταν μεταξύ 1 και 3 το μεσημέρι, αλλά η γιατρός φέρεται να έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 4 το απόγευμα.

Κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας φλεβοκαθετήρας, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί και δεύτερος.

Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για περαιτέρω διαλεύκανση.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές με βάση τις καταθέσεις, τα ευρήματα και τα ιατροδικαστικά δεδομένα. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε μεταβεί για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, λίγες ώρες πριν καταλήξει. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και τα ευρήματα από την έρευνα στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε για περίπου 42 λεπτά συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Το ραντεβού του φέρεται να ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ η γιατρός φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι μετέβη στο ιατρείο αργότερα, περίπου στις 4 το απόγευμα.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά τους φλεβοκαθετήρες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία. Κατά την έρευνα φέρεται να κατασχέθηκε ένας φλεβοκαθετήρας, ενώ οι γιατροί που εξέτασαν στη συνέχεια τον Γιώργο Μαζωνάκη διαπίστωσαν ότι είχε τοποθετηθεί και δεύτερος.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και τα ιατροδικαστικά δεδομένα, καθώς μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία του θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση. Η νεκροτομή δεν έδωσε οριστική απάντηση για τα αίτια και πλέον αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Τι ποινή προβλέπεται για τους 2 γιατρούς για την «θανατηφόρα έκθεση»

Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, μετά τη σύλληψή τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Ο Ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και πίσω του η Ιωάννα Γάκα Eurokinissi

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή ποινική κατηγορία, η οποία δεν ταυτίζεται με την ανθρωποκτονία. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν, μέσα από πράξη ή παράλειψη, δημιουργήθηκε για τον γνωστό καλλιτέχνη που βρισκόταν υπό την προστασία ή την ιατρική φροντίδα των κατηγορουμένων μια κατάσταση στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε αβοήθητος και εκτέθηκε σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα τελικά να επέλθει ο θάνατός του.

H κλινική βρέθηκε ο καλλιτέχνης στο Κολωνάκι

Τι ακριβώς είναι η «έκθεση»

Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα. Η βασική μορφή του αδικήματος αφορά εκείνον που «εκθέτει» έναν άνθρωπο και με τον τρόπο αυτόν τον καθιστά αβοήθητο. Το ίδιο άρθρο καλύπτει και την περίπτωση κατά την οποία κάποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που βρίσκεται υπό την προστασία του ή απέναντι στο οποίο έχει υποχρέωση να παρέχει περίθαλψη ή φροντίδα.

Το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει επακριβώς:

Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυμάτισε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα:

α) βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών,

β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη εώς δέκα έτη.

Με απλά λόγια, η «έκθεση» δεν σημαίνει απλώς ότι κάποιος έκανε ένα λάθος. Σημαίνει ότι με μια πράξη ή παράλειψή του έφερε έναν άνθρωπο σε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του και τον άφησε ουσιαστικά χωρίς βοήθεια, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του.

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Πότε η έκθεση γίνεται «θανατηφόρα»

Το άρθρο 306 παρ. 2 προβλέπει ότι, εάν από την πράξη της έκθεσης προκληθεί θάνατος, τότε πρόκειται για τη βαρύτερη μορφή του αδικήματος, που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «θανατηφόρα έκθεση». Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος προβλέπει κάθειρξη έως δέκα έτη.

Άρα, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι Αρχές τους αποδίδουν πρόθεση να προκαλέσουν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου The Stem Cell Clinic επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το δικαστικό ζητούμενο είναι διαφορετικό και ιδιαίτερα κρίσιμο: εάν υπήρξε συμπεριφορά που έθεσε τον ασθενή σε κατάσταση αβοήθητου και κινδύνου και εάν αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατό του.

Στη θανατηφόρα έκθεση, σύμφωνα με τη νομική ανάλυση της διάταξης, απαιτείται δόλος για το βασικό αδίκημα της έκθεσης και τουλάχιστον αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου.

Γιατί οι δύο ιατροί είναι αντιμέτωποι με την θανατηφόρα έκθεση

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η έρευνα είναι η ιατρική πράξη (σ.σ. πλασμαφαίρεση) που προηγήθηκε πριν καταρρεύσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς έγινε, εάν η διαδικασία είχε ξεκινήσει και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή όταν κατέρρευσε.

Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων.

Αντίθετα, οι διασώστες φέρεται να κατέθεσαν στις Αρχές ότι το μηχάνημα ήταν λειτουργικό όταν έφτασαν στο σημείο. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν πράγματι είχε ξεκινήσει η διαδικασία.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο μικροσκόπιο

Χθες το πρωί, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι Αρχές πέρασαν το κατώφλι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Από το ιατρείο κατασχέθηκαν, ψηφιακά πειστήρια, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και άλλα ευρήματα. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στον έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού.

Στην έρευνα συμμετείχε και ειδικό κλιμάκιο ψηφιακής εγκληματολογίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στον χώρο πραγματοποιήθηκε και αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το μηχάνημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας των αστυνομικών Αρχών. Στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τέτοιες συσκευές δεν θα έπρεπε να εγκαθίστανται σε ιατρείο του συγκεκριμένου τύπου και η πλασμαφαίρεση απαιτεί κατάλληλο χώρο, εκπαιδευμένο προσωπικό και δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο να υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα από τη λειτουργία της συσκευής. Για τον λόγο αυτό, το μηχάνημα και τα ψηφιακά ευρήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Το «κενό» στις ώρες και οι κάμερες

Ένα ακόμη σημείο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών είναι η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφουν τον τραγουδιστή να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τις 13:00, ενώ στις καταθέσεις των γιατρών φέρεται να αναφέρεται ώρα περίπου 16:30.

Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της κατάρρευσης.

Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, πόση ώρα παρέμεινε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και πότε ακριβώς τέθηκε σε λειτουργία ο εξοπλισμός.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα, δηλαδή το υγρό μέρος του αίματος, διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος.

Στη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται, ανάλογα με την περίπτωση, από κατάλληλο υγρό όπως αλβουμίνη ή πλάσμα δότη και στη συνέχεια τα αιμοσφαίρια επιστρέφουν στον οργανισμό.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις και δεν αποτελεί μια απλή ή τυπική θεραπεία ευεξίας. Γι' αυτό και οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή εάν υπήρχε η κατάλληλη ιατρική ένδειξη, εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και εάν ο χώρος μπορούσε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επιπλοκή.

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί από τη νεκροτομή η ακριβής αιτία του θανάτου.

Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται με τις απαραίτητες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη

Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης, στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Τα ευρήματα βρίσκονται πλέον υπό περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου.

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