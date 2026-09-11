«Δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω» - Η παραδοχή του Μαζωνάκη μετά το Δρομοκαΐτειο

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή στην «Ταράτσα του Φοίβου» μετά την περιπέτεια υγείας του και την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο.

Ζήτησε να τον εκτιμούν αντί να τον αγαπούν και κάλεσε σε σεβασμό απέναντι στους αγώνες των άλλων χωρίς κριτική.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς αφιέρωσε στον Μαζωνάκη μια μουσική βραδιά που περιλάμβανε κοινή ερμηνεία τραγουδιών τους και ανταλλαγή κομματιών.

Η εμφάνιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό ως επιστροφή του Μαζωνάκη στη σκηνή και έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της καριέρας του είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην «Ταράτσα του Φοίβου», επιστρέφοντας στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας του και την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την παρουσία του τραγουδιστή στη σκηνή να προκαλεί ενθουσιασμό και το κοινό να τον αποθεώνει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή, είχε μιλήσει για την ανάγκη ο καθένας να κάνει τον δικό του αγώνα, χωρίς να κρίνει τους άλλους με βάση τον τρόπο που ο ίδιος τους βλέπει.

«Ο καθένας να κάνει τον αγώνα του και να μην κρίνει τους άλλους. Και επιτέλους πάψτε να κρίνετε με το πώς βλέπετε εσείς τους άλλους. Γι' αυτό δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω», είχε πει χαρακτηριστικά, με το κοινό να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε τον Φοίβο Δεληβοριά για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, ενώνει αυτό που πολλοί αποκαλούν «κόσμο της μουσικής».

Μάλιστα, δεν έλειψε και το χιούμορ από τα λόγια του, καθώς σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Στην Κηφισίας πάει ο ένας, στην Κηφισίας πάει και ο άλλος».

«Αν υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα να ανήκω, είναι ο κόσμος σου», είχε προσθέσει απευθυνόμενος ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Μετά τα λόγια και τις συγκινητικές στιγμές, η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε τη «Μπόσα Νόβα» και το «Εκείνη» του Φοίβου Δεληβοριά, ενώ στη συνέχεια οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν τραγούδια, με τον Φοίβο Δεληβοριά να ερμηνεύει το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φυσικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε και δικά του αγαπημένα κομμάτια, σε μία εμφάνιση που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελούσε την επιστροφή του στη σκηνή έπειτα από μία δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Η βραδιά στην «Ταράτσα του Φοίβου» είχε τότε μετατραπεί σε μία μεγάλη γιορτή για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να του χαρίζει ένα θερμό χειροκρότημα και τον ίδιο να δείχνει πως επέστρεφε στη σκηνή με τον δικό του τρόπο.

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