Μιχάλης Κουινέλης για Μαζωνάκη: «Είναι λίγο βαρύ το τραγούδι» -«Έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα»

Snapshot Ο Μιχάλης Κουινέλης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τραγούδι «Επιπτώσεις», που κυκλοφόρησε πριν από περίπου τρεις μήνες.

Ο Κουινέλης αρχικά εξέφρασε επιφυλάξεις για το τραγούδι, θεωρώντας το «βαρύ» και πειραματικό.

Ο Μαζωνάκης επέλεξε το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο, δηλώνοντας ότι αντανακλά τα συναισθήματά του εκείνη την περίοδο.

Η επιλογή του τραγουδιού και η συζήτηση περί του ύφους του αποκτούν ιδιαίτερο νόημα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο αείμνηστος τραγουδιστής μίλησε ο Μιχάλης Κουινέλης, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος είχε αρχικά εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς το θεωρούσε αρκετά «βαρύ».

Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», αναφερόμενος στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Επιπτώσεις», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου τρεις μήνες και φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Κουινέλη στη μουσική και τους στίχους.

Όπως εξήγησε, είχε παρουσιάσει στον Γιώργο Μαζωνάκη αρκετές διαφορετικές προτάσεις, ανάμεσά τους και τραγούδια με πιο χαρούμενη διάθεση. Ο τραγουδιστής, ωστόσο, επέλεξε τελικά το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο, το οποίο ο δημιουργός του χαρακτήρισε πιο πειραματικό.

Η επιλογή αυτή, αλλά κυρίως η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ο Μιχάλης Κουινέλης τού εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ύφος του τραγουδιού, έμεινε έντονα στη μνήμη του.

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι "Επιπτώσεις", είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε "αδερφέ θα πούμε αυτό" και του λέω "Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;". "Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα". Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα».

Η συγκεκριμένη κουβέντα, όπως περιέγραψε ο Μιχάλης Κουινέλης, αποκτά σήμερα διαφορετικό βάρος, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού.

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