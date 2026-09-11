Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

Οι «Ώρες Μικρές» συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει», ενώ το επίσημο video clip παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2020

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Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει
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  • Το τραγούδι «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκεντρώσει πάνω από 20,9 εκατομμύρια streams στο Spotify και 37 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
  • Τη μουσική του κομματιού υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ η ερμηνεία του Μαζωνάκη του έδωσε ιδιαίτερη ταυτότητα.
  • Το video clip γυρίστηκε στο ναυπηγείο του πατέρα του τραγουδιστή στο Πέραμα και σκηνοθετήθηκε από τον Νίκο Σούλη.
  • Το τραγούδι συνδέεται με την πρωτοβουλία «Μπουζούκι. Οι Ευαίσθητες Χορδές» του Μαζωνάκη που προωθεί το μπουζούκι στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
  • Οι «Ώρες Μικρές» αφηγούνται την απουσία ενός μεγάλου έρωτα και την έντονη μοναξιά μετά τα μεσάνυχτα, αναδεικνύοντας συναισθηματική ένταση με ζεϊμπέκικο ρυθμό.
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Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Οι «Ώρες Μικρές» έχουν ξεπεράσει τα 20,9 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο video clip του τραγουδιού έχει φτάσει πλέον τις 37 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Παράλληλα, το κομμάτι εξακολουθεί να προσθέτει χιλιάδες νέες ακροάσεις, καταγράφοντας περίπου 12.500 streams ημερησίως στο Spotify.

Πίσω από το τραγούδι βρίσκονται δύο από τους πλέον επιτυχημένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια, ενώ η χαρακτηριστική ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε στο κομμάτι τη δική του ταυτότητα.

Οι «Ώρες Μικρές» συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει», ενώ το επίσημο video clip παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2020.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Νίκος Σούλης, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Πέραμα και συγκεκριμένα στο ναυπηγείο του πατέρα του τραγουδιστή, Μανώλη Μαζωνάκη.

Στην ασπρόμαυρη παραγωγή πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το μπουζούκι, ενώ συμμετείχαν δεκάδες μουσικοί. Το τραγούδι συνδέθηκε παράλληλα με την πρωτοβουλία του Γιώργου Μαζωνάκη «Μπουζούκι. Οι Ευαίσθητες Χορδές», με στόχο την ανάδειξη του οργάνου και της θέσης του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η ιστορία πίσω από τις «Ώρες Μικρές»

Στιχουργικά, οι «Ώρες Μικρές» μιλούν για την απουσία ενός μεγάλου έρωτα και τις στιγμές μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι αναμνήσεις επιστρέφουν και η μοναξιά γίνεται εντονότερη.

Ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεται το τραγούδι μπορεί να έχει φύγει, όμως η σχέση δεν έχει τελειώσει συναισθηματικά. Ο πρωταγωνιστής παραμένει εγκλωβισμένος στις αναμνήσεις, στην επιθυμία και σε όσα έζησε μαζί του.

Μάλιστα, στην αρχή του τραγουδιού, ο Γιώργος Μαζωνάκης ακούγεται να αφηγείται τα εξής: «Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου… Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο! Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος… Για μένα το μπουζούκι είναι οι Ευαίσθητες Χορδές μου!»

Η απλή αλλά άμεσα αναγνωρίσιμη ιστορία ενός έρωτα που εξακολουθεί να «ζει» μετά το τέλος του, σε συνδυασμό με το ζεϊμπέκικο και την ερμηνεία του Μαζωνάκη, ήταν αρκετή για να μετατρέψει τις «Ώρες Μικρές» σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιτυχίες του.

Και οι αριθμοί, χρόνια αργότερα, το επιβεβαιώνουν: 37 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, περισσότερα από 20,9 εκατομμύρια streams στο Spotify και χιλιάδες νέες ακροάσεις καθημερινά για ένα τραγούδι που εξακολουθεί να βρίσκει το κοινό του.

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