Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

Snapshot Η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνει ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες και δικαιώματα από το καλλιτεχνικό του έργο.

Τα δικαιώματα από τα τραγούδια του παράγουν έσοδα, αλλά η κατανομή τους εξαρτάται από συμβόλαια και εταιρικές συμφωνίες, όχι αποκλειστικά από τους κληρονόμους.

Ένα ακίνητο στη Μύκονο με μεγάλη εμπορική αξία αποτέλεσε αντικείμενο οικογενειακής διαμάχης και δικαστικών διαφορών.

Η εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεών του άλλαξε το 2023, με τον ίδιο να συγκεντρώνει το 99% των μετοχών μετά την αποχώρηση της αδελφής του.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχει διαθήκη, γεγονός που θα καθορίσει την κληρονομική διαδοχή της περιουσίας του σύμφωνα με τον νόμο. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τη μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του, και μια σημαντική περιουσία, το συνολικό μέγεθος της οποίας δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως.

Ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες, οικονομικές εκκρεμότητες, δικαιώματα από το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και η οικογενειακή σύγκρουση που είχε οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό για την επόμενη ημέρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, πλέον, μετά τον θάνατό του, όσα μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο παρασκήνιο αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η επόμενη περίοδος αναμένεται να φωτίσει πτυχές μιας υπόθεσης που κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο το πόσο αποτιμάται η περιουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά κυρίως ποιοι θα τη διαχειριστούν, ποιοι θα την κληρονομήσουν και τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τις εκκρεμότητες που αφήνει πίσω του.

Η περιουσία και τα δικαιώματα από τα τραγούδια του

Η οικονομική εικόνα ενός καλλιτέχνη με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική σκηνή δεν μπορεί να αποτυπωθεί απλώς σε έναν κατάλογο ακινήτων.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, στο κάδρο μπαίνουν εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες, ενδεχόμενες απαιτήσεις, κινητή περιουσία, αλλά και τα οικονομικά δικαιώματα που συνδέονται με το καλλιτεχνικό του έργο.

Τραγούδια του που εξακολουθούν να ακούγονται, να μεταδίδονται, να στριμάρουν και να αξιοποιούνται εμπορικά μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν έσοδα και μετά τον θάνατο ενός καλλιτέχνη.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλα τα χρήματα από τη χρήση ενός τραγουδιού καταλήγουν αυτόματα στους κληρονόμους του ερμηνευτή.

Στη μουσική βιομηχανία υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων και διαφορετικοί δικαιούχοι, όπως, για παράδειγμα, ερμηνευτές, δημιουργοί, παραγωγοί, δισκογραφικές εταιρείες και άλλοι συμβαλλόμενοι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν τα συμβόλαια και οι εταιρικές συμφωνίες.

Έτσι, η πραγματική αξία της μουσικής περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια χωρίς να «ανοίξουν» τα σχετικά συμβόλαια και τα οικονομικά στοιχεία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το ακίνητο στη Μύκονο που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που έγιναν «πέτρα του σκανδάλου» στην πολυσυζητημένη οικογενειακή διαμάχη ήταν ένα ακίνητο στη Χώρα της Μυκόνου.

Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 54 τετραγωνικών μέτρων, σε ιδιαίτερα προνομιακή περιοχή, κοντά στα Ματογιάννια και στο Παλιό Λιμάνι.

Το ακίνητο φέρεται ότι είχε αξιοποιηθεί τουριστικά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί κατά την «υψηλή» και καλοκαιρινή περίοδο να αποφέρει σημαντικά ποσά από βραχυχρόνια μίσθωση.

Μάλιστα, κατά την περίοδο του Αυγούστου, η διαμονή στο συγκεκριμένο ακίνητο έφτανε περίπου τα 660 ευρώ τη βραδιά, γεγονός που αναδεικνύει και την ιδιαίτερα υψηλή εμπορική του αξία, η οποία ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Οι εταιρείες και η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση

Παράλληλα με τα ακίνητα, σημαντικό ρόλο στην οικονομική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται ότι είχαν οι εταιρικές δομές που συνδέονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα από το 2004.

Αρχικά, τα δύο αδέλφια φέρεται ότι κατείχαν από 50% στην εταιρεία. Το 2023, ωστόσο, η εταιρική σύνθεση άλλαξε, καθώς η Βάσω Μαζωνάκη αποχώρησε από το 49% που κατείχε. Ως αποτέλεσμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκέντρωσε το 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% πέρασε σε τρίτο πρόσωπο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η οικογενειακή διαμάχη που έφτασε στις δικαστικές αίθουσες

Το 2024 άρχισαν να ανοίγουν τα πρώτα κεφάλαια μιας υπόθεσης που μέχρι τότε παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ήταν η περίοδος κατά την οποία ήρθαν στην επιφάνεια τα πρώτα σύννεφα στη σχέση των δύο αδελφών, με τη μεταξύ τους ρήξη να αποκτά σταδιακά επαγγελματικές, νομικές και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία και οι εταιρικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ο τραγουδιστής είχε μιλήσει δημόσια για όσα συνέβαιναν, υποστηρίζοντας ότι είχαν γίνει εταιρικές μεταβολές χωρίς τη συναίνεσή του και πως η υπόθεση είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας απλής οικονομικής διαφωνίας.

Είχε κάνει λόγο για ζήτημα επαγγελματικό, προσωπικό και ηθικό, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχαν μεταβιβαστεί μετοχές χωρίς να το γνωρίζει.

Οι επιμέρους ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων μερών αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί τελεσίδικα χωρίς τις σχετικές αποφάσεις.

Το σημαντικό είναι ότι η δικαστική διαμάχη δεν είχε κλείσει οριστικά πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το μεγάλο ερώτημα της διαθήκης

Μέχρι αυτή τη στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αφήσει πίσω του διαθήκη και, κυρίως, τι μπορεί να προβλέπει αυτή.

Πρόκειται για ένα δεδομένο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την περιουσία του και να δείξει ποιοι θα βρεθούν τελικά στην πρώτη γραμμή της κληρονομικής διαδοχής.

Αν δεν υπάρχει διαθήκη, τότε η περιουσία του θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδρομή.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Espresso

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