«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο συνεργάστηκε για πάνω από 20 χρόνια.

Τόνισε τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη και τον ιδιαίτερο τρόπο που επικοινωνούσε με το κοινό.

Θύμισε τις προσωπικές τους στιγμές και τις βαθιές, ειλικρινείς κουβέντες που μοιράστηκαν.

Υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ζει μέσα από τα τραγούδια και τις αναμνήσεις τους.

Εκφράζει τη λύπη της και τον αποχαιρετά ως «αυτοκράτορά» της με δάκρυα στα μάτια. Snapshot powered by AI

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και ένα βίντεο από το The Voice, η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο γνωρίζονταν και συνεργάζονταν για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η τραγουδίστρια μίλησε με θερμά λόγια για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά και για τον άνθρωπο που γνώρισε πίσω από τα φώτα της σκηνής, θυμίζοντας τις προσωπικές τους συζητήσεις και τις στιγμές που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Κάτι πολύ μεγάλο - Γιατί άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Με συγκίνησες», ακούγεται να λέει η Έλενα Παπαρίζου στο βίντεο που δημοσίευσε, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της γράφει:

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…

Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν.

Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα…

Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…»

https://www.instagram.com/reel/DdHH0ZjNsYO/

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