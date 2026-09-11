Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

Snapshot Στους Πεύκους παρουσιαζόταν ως ένας απλός άνθρωπος, χωρίς αποστάσεις από τους κατοίκους.

Συχνά έκανε βόλτες στην περιοχή, επισκεπτόταν το εκκλησάκι πάνω από τον Εσταυρωμένο και την Ιερά Μονή Καψά.

Οι κάτοικοι θυμούνται τις στιγμές που έτρωγαν μαζί, με παραδοσιακά κρητικά φαγητά και συζητήσεις.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινότητα, που τον θεωρούσε δικό της άνθρωπο. Snapshot powered by AI

Τους Πεύκους Μακρύ Γιαλού στην Κρήτη είχε αγαπήσει ιδιαίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής είχε δημιουργήσει εκεί το δικό του σπίτι, σε μια παλιά φάμπρικα, και επισκεπτόταν συχνά την περιοχή.

Όσοι τον είχαν γνωρίσει από κοντά λένε πως στους Πεύκους ήταν ένας διαφορετικός Γιώργος. Μακριά από τη σκηνή και τη δημοσιότητα, κυκλοφορούσε χωρίς ιδιαίτερες αποστάσεις και μιλούσε με τους κατοίκους σαν ένας άνθρωπος του χωριού.

Συχνά πήγαινε για μπάνιο στον Μακρύ Γιαλό, έκανε βόλτες στην περιοχή και επισκεπτόταν τα γύρω χωριά. Περπατούσε μέχρι το εκκλησάκι πάνω από τον Εσταυρωμένο, ενώ ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις των κατοίκων έχουν και οι επισκέψεις του στην Ιερά Μονή Καψά, αλλά και τα Πάσχα που περνούσε στην περιοχή.

Οι κάτοικοι θυμούνται επίσης τις στιγμές που καθόταν μαζί τους για φαγητό και κουβέντα.

«Δεν ήταν για εμάς ο γνωστός τραγουδιστής. Ήταν ο Γιώργος μας, ο φίλος μας», λένε στο neakriti άνθρωποι που τον γνώρισαν και πέρασαν χρόνο μαζί του.

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