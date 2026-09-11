Πλασμαφαίρεση και «αντιγηραντικές» θεραπείες: Το trend, η Silicon Valley και η τάση του longevity

Οι «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο, από την στιγμή που στο λεξιλόγιο μας μπήκε απότομα ο όρος πλασμαφαίρεση , με αφορμή τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπάγονται σε ένα παγκόσμιο trend, που ξεκίνησε από την περιβόητη Silicon Valley και εντάσσεται στο ρεύμα του longevity (μακροζωίας). που σαρώνει διεθνώς τον τελευταίο χρόνο.

Η πλασμαφαίρεση στα αγγλικά αποδίδεται ως plasmapheresis ή plasma exchange. Η επιστημονική και ιατρική ονομασία της διαδικασία ορίζεται ως Plasma exchange (TPE - Therapeutic Plasma Exchange). Χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο, ειδικά όταν το πλάσμα αφαιρείται και αντικαθιστάται από υγρό ή αλβουμίνη.

Η μέθοδος TPE —γνωστή στο ευρύ κοινό ως «αλλαγή λαδιιών» για το αίμα— έχει αναδειχθεί σε κύριο θέμα ενδιαφέροντος στις κοινότητες μακροζωίας και biohacking της Silicon Valley. Με πρωτοστάτες στελέχη του τεχνολογικού κλάδου όπως ο Μπράιαν Τζόνσον και χρηματοδότηση από κορυφαίες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, η θεραπεία στοχεύει στην «αραίωση» των τοξινών που σχετίζονται με τη γήρανση και της συστηματικής φλεγμονής, με σκοπό τη μείωση της βιολογικής ηλικίας.

Πόσο κοστίζει η TPE

Όταν εφαρμόζεται ως προαιρετικό πρωτόκολλο ευεξίας ή αντιγήρανσης, η TPE κοστίζει συνήθως μεταξύ 5.000 και 12.000 δολαρίων ανά μεμονωμένη συνεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επειδή τα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η διήθηση του αίματος με στόχο τη μακροζωία αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα μετά από πολλαπλές θεραπείες, οι κλινικές συχνά συνδυάζουν τη διαδικασία σε πρωτόκολλα πολλαπλών συνεδριών. Ένα τυπικό πρωτόκολλο 3 έως 6 συνεδριών κυμαίνεται από 15.000 έως πάνω από 50.000 δολάρια.

Γιατί η TPE είναι τόσο ακριβή; Η τιμή μιας μεμονωμένης θεραπείας καθορίζεται από τα υψηλά ιατρικά λειτουργικά έξοδα και όχι μόνο από περιθώρια κέρδους.

Αλβουμίνη ιατρικής ποιότητας : Όταν αφαιρείται το παλιό πλάσμα, πρέπει να αντικατασταθεί με ανθρώπινη αλβουμίνη για τη διατήρηση του όγκου του αίματός σας και της αρτηριακής σας πίεσης. Η αλβουμίνη είναι ένα εξαιρετικά ακριβό, αυστηρά ρυθμιζόμενο προϊόν ανθρώπινου αίματος.

Εξειδικευμένος εξοπλισμός: Η διαδικασία χρησιμοποιεί μηχανήματα αφαίρεσης υψηλής αντοχής — της ίδιας κατηγορίας με αυτά που χρησιμοποιούνται σε τράπεζες αίματος νοσοκομείων και κέντρα μεταμοσχεύσεων. Μόνο τα σετ σωληνώσεων μίας χρήσης κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες δολάρια ανά συνεδρία.

Ατομική παρακολούθηση από το προσωπικό: Επειδή η TPE περιλαμβάνει την κυκλοφορία ολόκληρου του όγκου του αίματός εκτός του σώματός για διάστημα 90 έως 120 λεπτών, μια εξειδικευμένη νοσοκόμα ή ένας άρτια εκπαιδευμένος τεχνικός πρέπει να παρακολουθεί το άτομο που υποβάλλεται στη θεραπεία ατομικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Προηγμένες εργαστηριακές εξετάσεις: Οι υπεύθυνες κλινικές περιλαμβάνουν εκτεταμένες αιματολογικές εξετάσεις (που παρακολουθούν συστηματικούς δείκτες φλεγμονής, τη μεταβολική λειτουργία και, μερικές φορές, επιγενετικούς δείκτες ηλικίας) στην αρχική τιμολόγησή τους.

Οι βασικές διαφορές: TPE έναντι «νεανικού αίματος»

Η κοινότητα της μακροζωίας χωρίζει γενικά τις παρεμβάσεις που βασίζονται στο αίμα σε δύο κύριες προσεγγίσεις:

1) Θεραπευτική πλασμαφαίρεση (TPE): Αυτή είναι η μέθοδος που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη επιστημονική δυναμική. Μια μηχανή διαχωρίζει τα αιμοσφαίρια του ασθενούς από το πλάσμα, φιλτράρει τις παλιές πρωτεΐνες, τα αυτοαντισώματα και τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες, και τα αντικαθιστά με ένα καθαρό διάλυμα φυσιολογικού ορού και αλβουμίνης ιατρικής ποιότητας.

2) Ανταλλαγή Νεανικού Πλάσματος - Young Plasma Exchange (YPE): Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την έγχυση πλάσματος που έχει συλλεχθεί από νεαρούς ανθρώπινους δότες (συνήθως ηλικίας 18–25 ετών). Αν και έγινε δημοφιλής χάρη σε πολύ διαφημισμένες ενέργειες — όπως η σύντομη έγχυση πλάσματος από τον έφηβο γιο του Bryan Johnson — αυτή η προσέγγιση έχει αντιμετωπίσει αυστηρές προειδοποιήσεις από την FDA και απογοητευτικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.

Τι λέει η επιστήμη

Τα θεμέλια της αναζωογόνησης με βάση το αίμα πηγάζουν από την μελέτες σε ποντίκια του 2005 από τους ερευνητές Irina και Michael Conboy που έδειξαν ότι η υγεία των ιστών μεταβαλλόταν όταν συνδέονταν τα κυκλοφορικά συστήματα ηλικιωμένων και νεαρών ποντικών.

Η σύγχρονη έρευνα έχει στραφεί προς την απόδειξη ότι η απλή απομάκρυνση των «επιβλαβών ουσιών» από το γηρασμένο αίμα (μέσω TPE) είναι πιο αποτελεσματική από την προσθήκη «νεανικού αίματος».

Το οικοσύστημα της μακροζωίας και το εμπορικό τοπίο

Η μετάβαση της TPE από νοσοκομειακή θεραπεία για σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες σε πρωτόκολλο ευεξίας έχει πυροδοτήσει μια ακμάζουσα, υψηλού επιπέδου βιομηχανία.

Κύριοι υποστηρικτές της είναι επί παραδείγματι ο ιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Bryan Johnson, ο δημιουργός του XPrize Peter Diamandis και διάφοροι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ενώ η τυπική TPE είναι μια διαδικασία εγκεκριμένη από τον FDA για συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις (όπως το σύνδρομο Guillain-Barré ή η βαριά μυασθένεια), η χρήση της αποκλειστικά για αντιγήρανση και παράταση της διάρκειας της υγιούς ζωής θεωρείται εκτός ενδείξεων.

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