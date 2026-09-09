Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

Η πλασμαφαίρεση φιλτράρει επιβλαβείς ουσίες από το αίμα — Πώς μπορεί λοιπόν να επηρεάσει την καρδιά;

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Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή
ΥΓΕΙΑ
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Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία φιλτραρίσματος του αίματος, που χρησιμοποιείται όταν κυκλοφορούν στο πλάσμα επιβλαβή αντισώματα, ανώμαλες πρωτεΐνες ή άλλες ουσίες που προκαλούν ασθένειες. Επειδή το αίμα αφαιρείται, υποβάλλεται σε επεξεργασία και επιστρέφεται στο σώμα, η διαδικασία μπορεί επίσης να προκαλέσει ξαφνικές αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, τους ηλεκτρολύτες και τις ανοσολογικές αντιδράσεις.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτές οι επιπλοκές μπορούν να εξελιχθούν σε καρδιακή ανακοπή.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση;

Η πλασμαφαίρεση διαχωρίζει το πλάσμα (το υγρό μέρος του αίματος) από τα αιμοσφαίρια. Στην θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, το αφαιρεμένο πλάσμα απορρίπτεται και αντικαθίσταται, συνήθως με διάλυμα αλβουμίνης, πλάσμα δότη ή άλλο κατάλληλο υγρό, πριν επιστραφούν τα αιμοσφαίρια.

Η θεραπεία μειώνει γρήγορα τις ουσίες που μεταφέρονται στο πλάσμα, όπως αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα και ανώμαλες πρωτεΐνες. Συνήθως δεν θεραπεύει την υποκείμενη νόσο, επομένως συχνά συνδυάζεται με θεραπείες που ελέγχουν τη διαδικασία παραγωγής αυτών των ουσιών.

πλασμα αιματος

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται συχνότερα με ανταλλαγή πλάσματος;

Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είναι ιδιαίτερα καθιερωμένη σε αιματολογικές και νευρολογικές παθήσεις. Οι κύριες ενδείξεις είναι:

  • θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP)
  • σύνδρομο Guillain-Barré
  • χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια
  • οξεία σοβαρή μυασθένεια gravis

Χρησιμοποιείται επίσης για συμπτωματική υπεργλοιότητα που προκαλείται από μη φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες και επιλεγμένες αυτοάνοσες, νεφρικές και μεταμοσχευτικές παθήσεις.

Ο ρόλος της ποικίλλει ανάλογα με τη νόσο:

  • Στην TTP, η πλασμαφαίρεση είναι μια επείγουσα θεραπεία και μπορεί να είναι σωτήρια
  • Στο σύνδρομο Guillain-Barré και τη σοβαρή μυασθένεια gravis, μπορεί να απομακρύνει γρήγορα παθογόνα αντισώματα
  • Σε ορισμένες άλλες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποτροπών της σκλήρυνσης κατά πλάκας, μπορεί να προορίζεται για επιλεγμένους ασθενείς όταν η θεραπεία πρώτης γραμμής έχει αποτύχει

Πώς μπορεί η πλασμαφαίρεση να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή;

Η καρδιακή ανακοπή είναι μια σπάνια επιπλοκή, όχι μια αναμενόμενη επίδραση της πλασμαφαίρεσης. Όταν εμφανίζεται, μπορεί να εμπλέκονται αρκετές οδοί.

  1. Η μία είναι η σοβαρή υπόταση. Οι αλλαγές στον κυκλοφορούντα όγκο του αίματος ή οι αντιδράσεις στα υγρά αναπλήρωσης μπορούν να μειώσουν απότομα την αρτηριακή πίεση. Εάν η υπόταση γίνει αρκετά βαθιά, ώστε να θέσει σε κίνδυνο τη ροή του αίματος προς την καρδιά, μπορεί να ακολουθήσει καρδιαγγειακή κατάρρευση.
  2. Ένας άλλος σημαντικός μηχανισμός είναι η υπασβεστιαιμία που προκαλείται από κιτρικά. Το κιτρικό χρησιμοποιείται συνήθως για την πρόληψη της πήξης στο εξωσωματικό κύκλωμα και δεσμεύει το ιονισμένο ασβέστιο. Μια σημαντική πτώση του ασβεστίου μπορεί αρχικά να προκαλέσει μυρμήγκιασμα ή μυϊκές κράμπες, αλλά η σοβαρή υποασβεστιαιμία μπορεί να επηρεάσει τη συστολή της καρδιάς και να προκαλέσει επικίνδυνες αρρυθμίες.
  3. Οι σοβαρές αλλεργικές ή αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις στο πλάσμα ή σε άλλα συστατικά μπορούν επίσης να προκαλέσουν υπόταση, δυσκολία στην αναπνοή και καρδιαγγειακή κατάρρευση.
  4. Τα άτομα που λαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης μπορεί να είναι ευάλωτα κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδικασιών πλασμαφαίρεσης, με καταγεγραμμένες αναφορές για έξαψη, βραδυκαρδία και έντονη υπόταση.

Τα μητρώα ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να εμφανιστούν αρρυθμία, ασυστολία και καρδιακή ανακοπή, αλλά τα σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα είναι ασυνήθιστα σε σύγκριση με ηπιότερες επιδράσεις, όπως χαμηλή αρτηριακή πίεση, μυρμήγκιασμα, ναυτία ή αλλεργικά συμπτώματα.

πλασμαφαιρεση πλασμα αιματος

Πώς μειώνουν οι ιατρικές ομάδες τον κίνδυνο;

Οι ασθενείς αξιολογούνται πριν από τη θεραπεία, ενώ η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός και τα συμπτώματα παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ανταλλαγής.

Οι γιατροί μπορούν να ελέγξουν τους ηλεκτρολύτες, να προσαρμόσουν τη ροή ή το υγρό αντικατάστασης, να χορηγήσουν ασβέστιο όταν είναι απαραίτητο και να διακόψουν τη διαδικασία εάν αναπτυχθεί σοβαρή αντίδραση.

Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής αγωγής είναι επίσης σημαντική όταν τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τις υποτασικές αντιδράσεις.

Συχνές Eρωτήσεις

Είναι η πλασμαφαίρεση το ίδιο με την αιμοκάθαρση;

Όχι. Η αιμοκάθαρση απομακρύνει κυρίως τα απόβλητα και την περίσσεια υγρών όταν οι νεφροί δεν μπορούν να το κάνουν. Η ανταλλαγή πλάσματος απομακρύνει τις ουσίες του πλάσματος που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες.

Μπορεί η καρδιακή ανακοπή να συμβεί χωρίς προειδοποίηση;

Η επιδείνωση μπορεί να είναι ταχεία, αν και η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η δυσκολία στην αναπνοή, το μυρμήγκιασμα, οι μυϊκοί σπασμοί και ο ανώμαλος καρδιακός ρυθμός μπορεί να εμφανιστούν πρώτα. Γι' αυτό η κλινική παρακολούθηση είναι απαραίτητη.

Ποιος μπορεί να χρειάζεται στενότερη παρακολούθηση;

Άτομα που είναι ιατρικά ασταθή, έχουν καρδιαγγειακή νόσο, είναι επιρρεπή σε υπόταση, αναπτύσσουν ηλεκτρολυτικές ανωμαλίες ή χρειάζονται πλάσμα δότη μπορεί να χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση.

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία ανταλλαγής πλάσματος;

Μια συνεδρία διαρκεί συνήθως αρκετές ώρες, αν και η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με την τεχνική και την κατάσταση του ασθενούς.

Συμπέρασμα

Η πλασμαφαίρεση είναι μια καθιερωμένη θεραπεία για επιλεγμένες αιματολογικές, νευρολογικές και ανοσολογικές διαταραχές. Η καρδιακή ανακοπή είναι σπάνια, αλλά η σοβαρή υπόταση, η υπασβεστιαιμία που σχετίζεται με το κιτρικό, οι αρρυθμίες ή οι σοβαρές αντιδράσεις έγχυσης μπορούν να δημιουργήσουν μια οδό προς καρδιαγγειακή κατάρρευση.

Η προσεκτική επιλογή του ασθενούς και η συνεχής παρακολούθηση είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της ασφαλούς διαδικασίας.

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