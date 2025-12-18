Bryan Johnson: «Το 2039 θα είμαστε αθάνατοι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο Bryan Johnson, ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις ακραίες και πανάκριβες μεθόδους αντιγήρανσης που εφαρμόζει, επανέρχεται με μια νέα, τολμηρή πρόβλεψη: υποστηρίζει ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάκτησης της αθανασίας.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο 48χρονος biohacker δήλωσε ότι πλέον «το παράθυρο της αιώνιας ζωής έχει ανοίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της Γης». Ο ίδιος θέτει ως ορόσημο το έτος 2039, όταν θα είναι χρονολογικά 62 ετών, υποστηρίζοντας ότι μέχρι τότε η γήρανση θα αποτελεί ένα λυμένο πρόβλημα βιολογικής μηχανικής.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως «επιστήμονας»

Αν και παραδέχεται ότι η ακριβής μέθοδος δεν είναι ακόμη γνωστή, ο Johnson ποντάρει στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σύμφωνα με τον ίδιο, η AI μεταμορφώνεται από απλό βοηθό σε «επιστήμονα», επιταχύνοντας τις ανακαλύψεις με ρυθμούς που η ανθρώπινη διάνοια δεν μπορούσε μέχρι πρόσφατα να συλλάβει.

«Η αθανασία δεν είναι πρόβλημα φυσικής, όπως το ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός. Είναι ένα πρόβλημα βιολογικής μηχανικής που η φύση έχει ήδη λύσει πολλές φορές», σημειώνει, αναφέροντας ως παραδείγματα οργανισμούς όπως η «αθάνατη μέδουσα» (Turritopsis dohrnii).

Μια ζωή υπό εργαστηριακή παρακολούθηση

Ο Johnson δαπανά περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για το πρόγραμμα «Blueprint», το οποίο περιλαμβάνει:

Αυστηρή δίαιτα και λήψη δεκάδων συμπληρωμάτων.

Συνεχή μέτρηση των βιολογικών δεικτών κάθε οργάνου του.

Αμφιλεγόμενες πρακτικές, όπως μεταγγίσεις αίματος από τον έφηβο γιο του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι, αν και χρονολογικά είναι 48 ετών, η καρδιά, το δέρμα και η φυσική του κατάσταση παραπέμπουν σε έναν υγιή 18χρονο. Ωστόσο, παραδέχεται κάποιες ανθρώπινες «αδυναμίες», όπως είναι η ανατομική ηλικία του εγκεφάλου του (42 έτη) και μια ήπια απώλεια ακοής.

Μεταξύ επιστήμης και ηθικών διλημμάτων

Η περίπτωση του Johnson διχάζει την επιστημονική κοινότητα. Ενώ ορισμένοι ερευνητές, όπως ο Stephen Austad από το πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, συμφωνούν ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα φτάσει τα 150 έτη πιθανότατα ζει ήδη ανάμεσά μας, άλλοι παραμένουν σκεπτικοί απέναντι στις μεσσιανικές εξαγγελίες του biohacker.

Ο ίδιος πάντως επιμένει: «Αυτή τη στιγμή, είμαστε ένα αυτοκτονικό είδος. Σκοτώνουμε τους εαυτούς μας με αυτά που τρώμε και τον τρόπο που ζούμε. Το 2039 είναι ένας στόχος που μας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση: να πούμε "ναι" στη ζωή και "όχι" στον θάνατο».

I’m going to try and achieve immortality by 2039.



One year of time passes and I remain the same biological age.



I invite you to join me.



The search for the fountain of youth is the oldest story ever told. It’s been the dream of dreamers for millennia but always painfully out… pic.twitter.com/BwrU1ckOi6 — Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 16, 2025

*Με πληροφορίες από Daily Mail

