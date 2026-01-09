Gmail: Χρησιμοποιεί η Google τα προσωπικά στοιχεία μας για να εκπαιδεύσει το Gemini;

Μία μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στο διαδίκτυο για το εάν η Google χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του Gmail για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη της, δηλαδή το Gemini.

Μας παρακολουθεί η Google μέσω της τεχνητής νοημοσύνης; Αυτό αναρωτιούνται αρκετοί χρήστες. Έτσι ειδικός σε θέματα τεχνολογίας προτρέπει τους χρήστες του Gmail να απενεργοποιήσουν διάφορες λειτουργίες. «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ μήνυμα για όλους όσους χρησιμοποιούν το Gmail», έγραψε ο YouTuber και ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Ντέιβι Τζόουνς σε ανάρτησή του στο Χ.

«Έχετε αυτόματα ΕΠΙΛΕΞΕΙ να επιτρέψετε στο Gmail να έχει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά σας μηνύματα και συνημμένα για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζει ο Ντέιβι Τζόουνς.

Πώς θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση οι χρήστες υπολογιστών και smartphones

Όπως εξηγεί θα πρέπει οι χρήστες να απενεργοποιήσουν τις Έξυπνες Λειτουργίες από το μενού «Ρυθμίσεις» σε δύο σημεία. Μάλιστα έδωσε και σχετικά screenshots με οδηγίες.

Συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές θα πρέπει να μπουν στην ένδειξη των «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις», να μεταβούν στη ρύθμιση «Έξυπνες λειτουργίες» και να απενεργοποιήσουν την ένδειξη «Ενεργοποίηση έξυπνων λειτουργιών στο Gmail, το Chat και το Meet».

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στην επιλογή «Διαχείριση ρυθμίσεων έξυπνων λειτουργιών στο χώρο εργασίας», μετά την οποία θα μεταφερθούν σε ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα τους επιτρέψει να απενεργοποιήσουν λειτουργίες στο Google Workspace και σε άλλα προϊόντα της Google.

Με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, οι χρήστες του Gmail θα απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Ρώτησε το Gemini» που παρέχει περίληψη περιεχομένου, προτάσεις από το Google Assistant και την εφαρμογή Gemini, καθώς και άλλες λειτουργίες.

Για να αλλάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις οι χρήστες των smartphones θα πρέπει να μεταβούν και πάλι στις Ρυθμίσεις και να κάνουν κλικ στην επιλογή «προστασία δεδομένων». Αυτό θα τους επιτρέψει να απενεργοποιήσουν τις «έξυπνες λειτουργίες».

Στην συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στις «έξυπνες λειτουργίες του Google Workspace» για να κάνουν το ίδιο για τα προϊόντα Workspace και Google.

Το χάος που προκαλείται στα Εισερχόμενα

Ωστόσο οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούν και αρκετά χρήσιμα εργαλεία του Gmail.

Έτσι θα απενεργοποιηθεί το εργαλείο φιλτράρει τα emails σε εισερχόμενα «προωθητικά» και «κοινωνικά», και ακόμη και βασικές λειτουργίες όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, ο γραμματικός έλεγχος και η αυτόματη διόρθωση. Αρκετοί χρήστες παραπονέθηκαν ότι αφού απενεργοποίησαν τα έξυπνα εργαλεία του Gmail το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους έγινε άνω κάτω.

Βέβαια κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αν και ήταν διαθέσιμες τα προηγούμενα χρόνια τώρα απαιτούν την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να έχουν πρόσβαση.

Η πολιτική της Google που υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απαντά η Google

Πάντως στις 25 Νοεμβρίου κατατέθηκε σχετική αγωγή από τον κάτοικο του Ιλινόις των ΗΠΑ Τόμας Θίελ. Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι στις 10 Οκτωβρίου 2025, «η Google ενεργοποίησε κρυφά το Gemini για όλους τους λογαριασμούς Gmail, Chat και Meet των χρηστών της, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να παρακολουθεί τις ιδιωτικές επικοινωνίες των χρηστών που περιέχονται σε αυτές τις πλατφόρμες χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των χρηστών».

«Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αγωγής, η Google συνεχίζει να παρακολουθεί αυτές τις ιδιωτικές επικοινωνίες με το Gemini από προεπιλογή, απαιτώντας από τους χρήστες να βρουν ενεργά αυτή τη ρύθμιση απορρήτου δεδομένων και να την απενεργοποιήσουν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν «συμφωνήσει» ποτέ με τέτοια παρακολούθηση από την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνεται στην αγωγή.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες είναι «παραπλανητικές». «Οι έξυπνες λειτουργίες του Gmail υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο του Gmail σας για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι η Google εφαρμόζει τη μέγιστη διαφάνεια κατά την ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες και τις πολιτικές της.

