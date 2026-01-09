Gmail: Χρησιμοποιεί η Google τα προσωπικά στοιχεία μας για να εκπαιδεύσει το Gemini;

Χρήστες υποστηρίζουν ότι η Google χρησιμοποεί το Gemini στο Gmail ως «Δούρειο Ίππο» για να παρακολουθεί τα προσωπικά δεδομένα μας

Newsbomb

Gmail: Χρησιμοποιεί η Google τα προσωπικά στοιχεία μας για να εκπαιδεύσει το Gemini;
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στο διαδίκτυο για το εάν η Google χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του Gmail για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη της, δηλαδή το Gemini.

Μας παρακολουθεί η Google μέσω της τεχνητής νοημοσύνης; Αυτό αναρωτιούνται αρκετοί χρήστες. Έτσι ειδικός σε θέματα τεχνολογίας προτρέπει τους χρήστες του Gmail να απενεργοποιήσουν διάφορες λειτουργίες. «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ μήνυμα για όλους όσους χρησιμοποιούν το Gmail», έγραψε ο YouTuber και ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Ντέιβι Τζόουνς σε ανάρτησή του στο Χ.

«Έχετε αυτόματα ΕΠΙΛΕΞΕΙ να επιτρέψετε στο Gmail να έχει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά σας μηνύματα και συνημμένα για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζει ο Ντέιβι Τζόουνς.

Πώς θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση οι χρήστες υπολογιστών και smartphones

Όπως εξηγεί θα πρέπει οι χρήστες να απενεργοποιήσουν τις Έξυπνες Λειτουργίες από το μενού «Ρυθμίσεις» σε δύο σημεία. Μάλιστα έδωσε και σχετικά screenshots με οδηγίες.

Συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές θα πρέπει να μπουν στην ένδειξη των «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις», να μεταβούν στη ρύθμιση «Έξυπνες λειτουργίες» και να απενεργοποιήσουν την ένδειξη «Ενεργοποίηση έξυπνων λειτουργιών στο Gmail, το Chat και το Meet».

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στην επιλογή «Διαχείριση ρυθμίσεων έξυπνων λειτουργιών στο χώρο εργασίας», μετά την οποία θα μεταφερθούν σε ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα τους επιτρέψει να απενεργοποιήσουν λειτουργίες στο Google Workspace και σε άλλα προϊόντα της Google.

Με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, οι χρήστες του Gmail θα απενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Ρώτησε το Gemini» που παρέχει περίληψη περιεχομένου, προτάσεις από το Google Assistant και την εφαρμογή Gemini, καθώς και άλλες λειτουργίες.

Για να αλλάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις οι χρήστες των smartphones θα πρέπει να μεταβούν και πάλι στις Ρυθμίσεις και να κάνουν κλικ στην επιλογή «προστασία δεδομένων». Αυτό θα τους επιτρέψει να απενεργοποιήσουν τις «έξυπνες λειτουργίες».

Στην συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στις «έξυπνες λειτουργίες του Google Workspace» για να κάνουν το ίδιο για τα προϊόντα Workspace και Google.

Το χάος που προκαλείται στα Εισερχόμενα

Ωστόσο οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούν και αρκετά χρήσιμα εργαλεία του Gmail.

Έτσι θα απενεργοποιηθεί το εργαλείο φιλτράρει τα emails σε εισερχόμενα «προωθητικά» και «κοινωνικά», και ακόμη και βασικές λειτουργίες όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, ο γραμματικός έλεγχος και η αυτόματη διόρθωση. Αρκετοί χρήστες παραπονέθηκαν ότι αφού απενεργοποίησαν τα έξυπνα εργαλεία του Gmail το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους έγινε άνω κάτω.

Βέβαια κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν γιατί οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αν και ήταν διαθέσιμες τα προηγούμενα χρόνια τώρα απαιτούν την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να έχουν πρόσβαση.

minima-google.jpg

Η πολιτική της Google που υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη. Πηγή: Χ

Τι απαντά η Google

Πάντως στις 25 Νοεμβρίου κατατέθηκε σχετική αγωγή από τον κάτοικο του Ιλινόις των ΗΠΑ Τόμας Θίελ. Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι στις 10 Οκτωβρίου 2025, «η Google ενεργοποίησε κρυφά το Gemini για όλους τους λογαριασμούς Gmail, Chat και Meet των χρηστών της, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να παρακολουθεί τις ιδιωτικές επικοινωνίες των χρηστών που περιέχονται σε αυτές τις πλατφόρμες χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των χρηστών».

«Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αγωγής, η Google συνεχίζει να παρακολουθεί αυτές τις ιδιωτικές επικοινωνίες με το Gemini από προεπιλογή, απαιτώντας από τους χρήστες να βρουν ενεργά αυτή τη ρύθμιση απορρήτου δεδομένων και να την απενεργοποιήσουν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν «συμφωνήσει» ποτέ με τέτοια παρακολούθηση από την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνεται στην αγωγή.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες είναι «παραπλανητικές». «Οι έξυπνες λειτουργίες του Gmail υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο του Gmail σας για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι η Google εφαρμόζει τη μέγιστη διαφάνεια κατά την ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες και τις πολιτικές της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, την ώρα που ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

17:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάτρα: Ένας προσωρινά κρατούμενος και τρεις ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου διαφυγής

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η συμφωνία της ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής που δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου - Explainer

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

16:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

16:26LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί - Το μήνυμα για τον Μαμντάνι

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μοσχάτο αύριο ο Πρωθυπουργός για να κόψει τη «μπλε» βασιλόπιτα

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου - «Ιστορική μέρα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

16:05LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

15:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πέρασε» η συμφωνία ΕΕ - Mercosur που αλλάζει το εμπόριο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:35MEETING POINT

Άγγελος Συρίγος στο Newsbomb: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία - Κούβα, Ιράν προς κατάρρευση

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

14:04WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμοποιημένο κροκόδειλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ