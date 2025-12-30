Google: Προχωρά σε αλλαγή - τομή στο Gmail

Η Google ανακοίνωσε την προσθήκη μιας λειτουργίας που οι χρήστες ζητούσαν εδώ και χρόνια, καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης Gmail χωρίς απώλεια δεδομένων. Μέχρι σήμερα, οι διευθύνσεις Gmail ήταν μόνιμες, αναγκάζοντας όσους επιθυμούσαν νέο όνομα ή διαφορετικό χειρισμό να δημιουργούν εξ ολοκλήρου νέο λογαριασμό.

Με τη νέα ενημέρωση, οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τη διεύθυνση email τους διατηρώντας πλήρως το ιστορικό τους. Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανέπαφα, συμπεριλαμβανομένων των παλαιών email, των αρχείων στο Google Drive, των επαφών, των συνδρομών, καθώς και των ρυθμίσεων ασφαλείας του λογαριασμού.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματίες, δημιουργούς περιεχομένου και μακροχρόνιους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου ξεπέρασαν τις παλιές τους διευθύνσεις email, αλλά δεν επιθυμούσαν να χάσουν χρόνια ψηφιακής δραστηριότητας και προσωπικών δεδομένων.

Η Google δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το πότε η νέα λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως, ωστόσο η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία διαχείρισης λογαριασμών της εταιρείας.

