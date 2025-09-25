Το καλύτερο χαρακτηριστικό του Gmail τώρα επίσημα

Η Google ανακοίνωσε επίσημα την άφιξη των συντομεύσεων Mark as Read για τις ειδοποιήσεις του Gmail.

Μαζί με την ανακοίνωση της άφιξης για τους χρήστες του Workspace, τους συνδρομητές του Workspace Individual και τους χρήστες με προσωπικούς λογαριασμούς Google, η ομάδα του Gmail ανακοίνωσε επίσης ότι οι ειδοποιήσεις στο iOS θα αρχίσουν να εμφανίζουν avatars.

Τι νέο υπάρχει για το Gmail

- Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Mark as Read" απευθείας στη συσκευή σας Android για να διαγράψετε μια ειδοποίηση.

- Τα avatars αποστολέα είναι πλέον διαθέσιμα στις συσκευές iOS, παρέχοντάς σας μια γρήγορη ματιά στην εικόνα του αποστολέα για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τους σημαντικούς αποστολείς και να δώσετε προτεραιότητα στο τι να διαβάσετε πρώτα.



