Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σομαλίας για τη Σομαλιλάνδη

Ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Σεΐχ Μαχμούντ, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Τουρκία κατόπιν πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την απόφαση του Ισραήλ, στις 26 Δεκεμβρίου, να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος».

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Χασάν Σεΐχ Μαχμούντ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη είναι παράνομη και απαράδεκτη.

Μάλιστα, τόνισε πως η Τουρκία «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε επίσης αντιδράσει στην ανακοίνωση στην αναγνώριση του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι η δήλωση του Ισραήλ για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομάλιλαντ αποτελεί νέο παράδειγμα των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησης του Τελ Αβίβ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Κετσελί σημείωσε: «Η δήλωση του Ισραήλ ότι αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομάλιλαντ αποτελεί νέο παράδειγμα των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησης (του πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία αστάθειας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο».

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην αγορά δύο νέων πλοίων γεώτρησης βαθέων υδάτων στον τουρκικό στόλο. «Το ένα από τα δύο πλοία μας, τα οποία έχουμε ονομάσει Çağrı Bey και Yıldırım, θα αναπτυχθεί στα ανοικτά των ακτών της Σόμα και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα» ανακοίνωσε.

