Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια αναγνώριση

Newsbomb

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία
Thousands of people attend a protest rally in Mogadishu, Somalia, Wednesday Jan.3, 2024, after being angry with an agreement signed between Ethiopia and the breakaway region of Somaliland to give landlocked Ethiopia access to its shoreline. Speaking at a joint session of Somalia's federal parliament, the president of Somalia Mohamud said the agreement between Somaliland and Ethiopia is a violation of international law. Demonstrators are waving placards that reads we support the decision of our president and parliament (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

]Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», δήλωσε την Παρασκευή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθιστώντας το Ισραήλ την πρώτη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια αναγνώριση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σομαλίας και της Τουρκίας καταδικάζουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ – Υπουργείο Εξωτερικών Αιγύπτου

Η Σομαλιλάνδη είναι μια αποσχισθείσα, ημιερημική περιοχή στις ακτές του Κόλπου του Άντεν. Διακήρυξε την ανεξαρτησία της μετά την ανατροπή του Σομαλού στρατιωτικού δικτάτορα Σιάντ Μπαρέ το 1991.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε έναν αποσχιστικό αγώνα, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Σιάντ Μπαρέ καταδίωκαν αντάρτες-αντιστασιακούς στην περιοχή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και ολόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν.

Παρότι δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, η Σομαλιλάνδη διαθέτει λειτουργικό πολιτικό σύστημα, κρατικούς θεσμούς, αστυνομική δύναμη και δικό της νόμισμα.

Το πρώην βρετανικό προτεκτοράτο έχει επίσης αποφύγει μεγάλο μέρος του χάους και της βίας που μαστίζουν τη Σομαλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Από ξυλόσομπα στο παιδικό δωμάτιο ξεκίνησε η φωτιά - Έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο παιδί

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζόλης με τρεις ασίστ νίκη τον Καρέτσα στο ντέρμπι του Βελγίου

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος και 16χρονος από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες στους γονείς τους

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Με κανονικές θερμοκρασίες και χωρίς βροχές η αλλαγή του χρόνου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση εκατοντάδων μεταναστών νότια της Γαύδου - Περίπου 360 άτομα μεταφέρονται με φορτηγό πλοίο στην Παλαιόχωρα

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

16:41LIFESTYLE

Θέμις Μπαζάκα: «Δεν ξέρω αν με φοβίζει ο θάνατος, με φοβίζει η ανημπόρια»

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες - Βίντεο

16:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαριλού Λουτσέσκου: «Ανατριχιάζω όταν μπαίνω στο γήπεδο της Τούμπας»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Κυριακή, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων - «Το σχέδιο των 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90%»

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην παλιά εθνική

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!»

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Καρέτσας μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Λουίς Ενρίκε

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Με πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα οι έρευνες - Εντοπίστηκε το όχημά τους - Δεν βρίσκονται στα καταφύγια της περιοχής

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια και Ρένα Μόρφη

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη απολογείται ο ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα ανήμερα των Χριστουγέννων - Της έκοψε δύο δάχτυλα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μουγκοπέτρος: Αναβολή για τη Δευτέρα - «Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους», είπε έξω από το δικαστήριο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: «Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαμε στα σλάβικα, θεατής ανέβηκε στη σκηνή και μας απειλούσε» καταγγέλλει το συγκρότημα Banda Entopica

16:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά την Τρίτη 30/12 το Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR λόγω κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στη Φωκίδα: Με πολύ κρύο και χαμηλή ορατότητα οι έρευνες - Εντοπίστηκε το όχημά τους - Δεν βρίσκονται στα καταφύγια της περιοχής

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην παλιά εθνική

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στη χριστουγεννιάτικη βόλτα της βασιλικής οικογένειας

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 21 τραυματίες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ