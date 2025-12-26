Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

]Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», δήλωσε την Παρασκευή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθιστώντας το Ισραήλ την πρώτη χώρα που προχωρά σε μια τέτοια αναγνώριση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σομαλίας και της Τουρκίας καταδικάζουν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ – Υπουργείο Εξωτερικών Αιγύπτου

Η Σομαλιλάνδη είναι μια αποσχισθείσα, ημιερημική περιοχή στις ακτές του Κόλπου του Άντεν. Διακήρυξε την ανεξαρτησία της μετά την ανατροπή του Σομαλού στρατιωτικού δικτάτορα Σιάντ Μπαρέ το 1991.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε έναν αποσχιστικό αγώνα, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Σιάντ Μπαρέ καταδίωκαν αντάρτες-αντιστασιακούς στην περιοχή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και ολόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν.

Παρότι δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, η Σομαλιλάνδη διαθέτει λειτουργικό πολιτικό σύστημα, κρατικούς θεσμούς, αστυνομική δύναμη και δικό της νόμισμα.

Το πρώην βρετανικό προτεκτοράτο έχει επίσης αποφύγει μεγάλο μέρος του χάους και της βίας που μαστίζουν τη Σομαλία.

