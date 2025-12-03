Τραμπ: Δεν θέλω Σομαλούς στις ΗΠΑ - «Λάθος να συνεχίσουμε να παίρνουμε σκουπίδια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θέλει Σομαλούς μετανάστες στη χώρα, καλώντας τους «να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν» και υποστηρίζοντας ότι «η χώρα τους δεν είναι καλά σε κανέναν τομέα».

«Δεν τους θέλω στη χώρα μας, θα είμαι ειλικρινής», είπε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη. Προσέθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα πάρουν τον λάθος δρόμο αν συνεχίσουμε να παίρνουμε σκουπίδια στη χώρα μας».

Οι υποτιμητικές δηλώσεις του ήρθαν ενώ οι μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ φέρονται να σχεδιάζουν επιχείρηση ελέγχου στη μεγάλη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα.

Τοπικοί αξιωματούχοι καταδίκασαν το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει άδικα Αμερικανούς πολίτες που απλώς «μοιάζουν» να κατάγονται από τη Σομαλία. Οι πόλεις Μινεάπολις και Σεντ Πολ - γνωστές ως «Δίδυμες Πόλεις» - φιλοξενούν μία από τις μεγαλύτερες σομαλικές κοινότητες παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ.

Στο τέλος της πολύωρης τηλεοπτικής συνεδρίασης, ο Τραμπ είπε: «Δεν τους θέλω στη χώρα μας. Κάποιος θα πει ότι αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό. Δεν με νοιάζει. Δεν τους θέλω εδώ». Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε τη Σομαλία «με το ζόρι χώρα», λέγοντας: «Δεν έχουν τίποτα. Απλώς τρέχουν και σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει καμία δομή».

Επίθεση και κατά της Ιλχάν Ομάρ

Ο Τραμπ στη συνέχεια στοχοποίησε τη Δημοκρατική βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, την πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο. «Πάντα την παρακολουθώ», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μισεί τους πάντες» και ότι «είναι ανίκανη». Η Ομάρ απάντησε μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Η εμμονή του μαζί μου είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται απεγνωσμένα».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CBS News, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχει λάβει εντολή από την κυβέρνηση Τραμπ να στοχοποιήσει παράτυπους μετανάστες από τη Σομαλία που ζουν στις Δίδυμες Πόλεις. Εκατοντάδες άτομα αναμένεται να στοχοποιηθούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε να σχολιάσει, επιμένοντας ότι οι επιχειρήσεις της ICE βασίζονται αποκλειστικά σε θέματα νομιμότητας και όχι φυλής. «Αυτό που κάνει κάποιον στόχο της ICE δεν είναι η φυλή του αλλά το ότι βρίσκεται στη χώρα παράνομα», δήλωσε η υφυπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν.

Έντονες αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα «παραβιάσει το δικαίωμα στη δίκαιη διαδικασία». Υπολογίζεται ότι περίπου 80.000 κάτοικοι της περιοχής έχουν καταγωγή από τη Σομαλία - οι περισσότεροι από αυτούς είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική της για τη μετανάστευση μετά την απόπειρα δολοφονίας δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. Ο φερόμενος δράστης, που έχει συλληφθεί, κατάγεται από το Αφγανιστάν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τερματίσει καθεστώς Προσωρινής Προστασίας για Σομαλούς που ζουν στη Μινεσότα - μέτρο που αφορά μερικές εκατοντάδες άτομα. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο θα εντείνει τους ελέγχους για απάτη βίζας στην πολιτεία.

Μακρά ιστορία μετανάστευσης από τη Σομαλία

Η Σομαλία παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με χιλιάδες ανθρώπους να την εγκαταλείπουν τη δεκαετία του ’90 λόγω εμφυλίου πολέμου.

Οι τοπικοί ηγέτες της Μινεσότα καταδίκασαν την πολιτική Τραμπ. Η γερουσιαστής της πολιτείας Ζάιναμπ Μοχάμεντ έγραψε στην πλατφόρμα X: «Όταν οι πράκτορες της ICE έρθουν σε επαφή με Σομαλούς εδώ, θα διαπιστώσουν αυτό που λέμε χρόνια: σχεδόν όλοι είμαστε Αμερικανοί πολίτες».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτζ - αντίπαλος του Τραμπ στις πρόσφατες εκλογές - σημείωσε: «Καλωσορίζουμε βοήθεια για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Όμως μια επιχείρηση-σόου που στοχοποιεί αδιακρίτως μετανάστες δεν αποτελεί πραγματική λύση».

