Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις υπόπτων που σχεδίαζαν επιθέσεις τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Τουρκικές μονάδες αντιμετώπισης τρομοκρατίας συνέλαβαν 115 ύποπτους μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Daesh, οι οποίοι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον μη μουσουλμάνων κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης από το Τμήμα Αντιτρομοκρατίας της Αστυνομίας, κατόπιν εντολών του Γραφείου Ερευνών Τρομοκρατικών Εγκλημάτων του Εισαγγελέα.

Συνολικά εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 137 υπόπτους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κατηγορίες τρομοκρατίας. Από αυτούς, συνελήφθησαν οι 115, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εισαγγελέα Πρωτοδίκου: «Στο πλαίσιο ερευνών που διενήργησε το Τμήμα Αντιτρομοκρατίας της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης κατόπιν οδηγιών του Γραφείου μας Ερευνών Τρομοκρατικών Εγκλημάτων, διεξήχθησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σύλληψης, έρευνας και κατάσχεσης σε 124 διαφορετικές διευθύνσεις της επαρχίας μας εναντίον 137 υπόπτων. Οι ύποπτοι αυτοί διέθεταν πληροφορίες σχετικά με κλήσεις για δράσεις και σχέδια επιθέσεων κατά της χώρας μας, κυρίως εναντίον μη μουσουλμάνων, στο πλαίσιο των προσεχών εορτασμών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από την οπλισμένη τρομοκρατική οργάνωση Daesh, συνδέονταν με ζώνες συγκρούσεων δραστηριοτήτων τρομοκρατικής οργάνωσης και ορισμένοι είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τρομοκρατικά εγκλήματα. Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν πιστόλια, φυσίγγια και πολλά οργανωτικά έγγραφα. Από τους υπόπτους, 115 συνελήφθησαν και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για όσους δεν εντοπίστηκαν. Θα ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τις εξελίξεις».

Διαβάστε επίσης