Σφοδρές αντιδράσεις για δήλωση Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ σύρθηκαν στον πόλεμο από το Ισραήλ

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στις ΗΠΑ οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο που φάνηκε να παραδέχεται ότι η Ουάσινγκτον σύρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν μετά από ισραηλινές πιέσεις. Ταυτόχρονα οι Δημοκρατικοί πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στο Ιράν και αυτό θα οδηγούσε την Τεχεράνη να επιτεθεί στα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή και γι’ αυτό η Ουάσινγκτον αναγκάστηκε να προχωρήσει σε προληπτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η δήλωση του Ρούμπιο προκάλεσε έντονη συζήτηση σε όλο το πολιτικό φάσμα στις ΗΠΑ καθώς αρκετοί αναλυτές υποστήριξαν ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της αμερικανικής κυβέρνησης αλλά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς προάγει το Ισραήλ σε ηγετική δύναμη στην Μέση Ανατολή.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και υποστήριξε ότι κάποιες φράσεις του απομονώθηκαν και διαστρεβλώθηκαν. Συγκεκριμένα ο Ρούμπιο απάντησε στο «γιατί τώρα;» επέλεξαν οι ΗΠΑ να επιτεθούν. «Γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια ισραηλινή ενέργεια. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα προκαλούσε μια επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν τους επιτεθούμε προληπτικά πριν ξεκινήσουν αυτές τις επιθέσεις, θα υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες σε δημοσιεύματα στο διεθνή Τύπο διακινήθηκαν πληροφορίες ότι και ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς ότι εάν δεν επιτεθούν σύντομα στο Ιράν η Τεχεράνη ετοιμαζόταν να κινηθεί εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον AP/Julia Demaree Nikhinson

«Βράζει» η βάση MAGA

Οι ψηφοφόροι της βάσης MAGA που στήριξαν σθεναρά την εκλογή Τραμπ εμφανίζονται έντονα δυσαρεστημένοι με τον πόλεμο καθώς τάσσονται κατά της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Ο Ματ Γουόλς, παρουσιαστής του Daily Wire, δήλωσε ότι ο Ρούμπιο «μας είπε ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν επειδή το Ισραήλ μας ανάγκασε να το κάνουμε. Αυτό είναι ουσιαστικά το χειρότερο που θα μπορούσε να πει».

Τα αδέλφια Keith και Kevin Hodge, υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι έχουν τον λογαριασμό HodgeTwins, με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους, καταδίκασαν επίσης τις ενέργειες της κυβέρνησης. «Δεν ψηφίσαμε για να στείλουμε Αμερικανούς να πεθάνουν για τους πολέμους του Ισραήλ. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί για αυτό», έγραψαν τα αδέλφια.

Η Κέλι Γκριέκο, ερευνήτρια στην αμερικανική «δεξαμενή σκέψη» Stimson Center, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «αυτό που ουσιαστικά αναγνωρίζει δημοσίως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παγιδεύτηκαν από τους Ισραηλινούς».

«Η ιδέα ότι οι Ισραηλινοί θα το έκαναν ούτως ή άλλως, και έτσι έπρεπε να το κάνουμε και εμείς – αν αυτό ισχύει- τότε πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και πού αυτά συμπίπτουν και πού διαφέρουν», είπε η Κέλι Γκριέκο.

Διχασμένο το Κογκρέσο

Από τις κλειστές συνεδριάσεις που έγιναν στο Κογκρέσο οι Δημοκρατικοί δεν πείστηκαν από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν απαραίτητος. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ κάνουν αντικρουόμενες δηλώσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην στρατιωτική εμπλοκή.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στήριξαν την αμερικανική κυβέρνηση και έχουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Γι’ αυτό μόνο με τις ψήφους των Δημοκρατικών δεν μπορεί να ανάψει το «πράσινο φως» για να περιοριστούν οι εξουσίες του Τραμπ.

Ωστόσο οι Δημοκρατικοί προγραμματίζουν σήμερα μία ψηφοφορία στη Γερουσία και αύριο Πέμπτη μία ακόμη στη Βουλή για τα μέτρα που θα ορίζουν ότι ο Τρμαπ χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Να σημειωθεί ότι η συζήτηση που θα γίνει πριν τις δύο ψηφοφορίες αναμένεται να δείξει την βαθιά ανησυχία και αβεβαιότητα που επικρατεί στο Καπιτώλιο μετά την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει μία αόριστης διάρκειας σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς να συμβουλευθεί πριν το νομοθετικό σώμα των ΗΠΑ.

