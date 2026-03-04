Μοτζταμπά Χαμενεΐ: O γιος του Αγιατολάχ που θα αναλάβει το τιμόνι του Ιράν

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε χθες για πρώτη φορά τη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στο Ιράν, λέγοντας ότι οι αξιωματούχοι τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν πιθανούς νέους ηγέτες σκοτώθηκαν στην αμερικανοϊσραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία. Οι ανώτεροι σιίτες κληρικοί του Ιράν εν τω μεταξύ συνεχίζουν την αναζήτηση για τον διάδοχο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ καθώς η χώρα κλιμακώνει τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Η ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται επικρατέστερος, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει τα ηνία όχι μόνο ως η νέα θρησκευτική και πολιτική αρχή του Ιράν, αλλά και ως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών του.

Επικαλούμενη Ιρανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι οι κληρικοί έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ανακήρυξη του υιού Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα να γίνει στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι οποιοσδήποτε διάδοχος συνεχίσει «το σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ, απειλής των Ηνωμένων Πολιτειών» και «καταστολής του ιρανικού λαού» θα αποτελέσει «αδιαμφισβήτητο στόχο εξάλειψης».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars έγραψε νωρίτερα: Λόγω ζητημάτων ασφαλείας και προστασίας της ζωής των εκπροσώπων, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων διεξάγει τις συνεδριάσεις της εξ αποστάσεως και χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο ψηφοφορίας. Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται τακτικά σε ασφαλές περιβάλλον και τονίζουν ότι τα τελικά στάδια βρίσκονται σε εξέλιξη και το αποτέλεσμα της επιλογής του νέου ηγέτη ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα της κοινής γνώμης είναι εάν ο μάρτυρας ηγέτης είχε προτείνει υποψήφιους διαδόχους κατά τη διάρκεια της ζωής του. Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, ενημερωμένες και έμπειρες πηγές είπαν στο πρακτορείο Fars ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δεν προσδιόρισε κανέναν υποψήφιο και άφησε το θέμα στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων.

Φαίνεται ότι δεδομένων των ευαίσθητων περιφερειακών συνθηκών και των στρατιωτικών επιθέσεων, η επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος της επιλογής θα πραγματοποιηθεί εντός ωρών ή το πολύ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι η σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, θα εκτίθεται για δημόσιο αποχαιρετισμνό στο τέμενος Μοσάλα στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες από τις 10 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της νεκρικής διαδικασίας. Η Μοσάλα είναι ένα μεγάλο συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της Τεχεράνης όπου ο Χαμενεΐ συχνά εκφωνούσε δημόσιες ομιλίες και ηγούνταν των προσευχών.

Τραμπ: «Οι πιθανοί ηγέτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις»

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε χθες τη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στο Ιράν, λέγοντας ότι αξιωματούχοι τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν πιθανούς νέους ηγέτες σκοτώθηκαν στην αμερικανοϊσραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε κατά νου είναι νεκροί», δήλωσε ο Τραμπ στην έναρξη μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Είπε ότι είναι πιθανό όποιος αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν να είναι «τόσο κακός» όσο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τα ξημερώματα ήταν «τόσο αποτελεσματικές» που «οι περισσότερες από τις πιθανές επιλογές ηγεσίας για την Ισλαμική Δημοκρατία» έχουν εξουδετερωθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο ABC News ότι άτομα που αναγνωρίστηκαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανοί διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ, του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σκοτώθηκαν «στο αρχικό κύμα επιθέσεων».

«Ίσως όσοι επέζησαν να μην είναι ευθυγραμμισμένοι με τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά κανένας από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας δεν πρόκειται να έρθει στην εξουσία, επειδή είναι όλοι νεκροί». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μπορεί να μην είναι πιστός στον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικοινώνησε μαζί του.

