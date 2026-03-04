WSJ: Το Ισραήλ «ανατινάζει» το αστυνομικό κράτος του Ιράν για να ανοίξει τον δρόμο για μια εξέγερση

Mέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν κάνει το σήμα της νίκης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης έξω από την Τεχεράνη

Ο στρατός του Ισραήλ στοχοποιεί το ιρανικό αστυνομικό κράτος που κατέστειλε βάναυσα τις διαμαρτυρίες και σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, με την ελπίδα να ανοίξει το δρόμο για μια λαϊκή εξέγερση για την ανατροπή της ισλαμικής κυβέρνησης.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν στοχεύσει άτομα υπεύθυνα για την εσωτερική ασφάλεια, από μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Basij έως ανώτερους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πλήξει ορισμένες υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου στην Τεχεράνη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, της ισχυρής ομάδας που είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση και τη διαιώνιση του καθεστώτος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και οι μαχητές της Basij ήταν οι εγκέφαλοι της αιματηρής καταστολής κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών τον Ιανουάριο. Άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους, σκοτώνοντας χιλιάδες σε μια από τις πιο αιματηρές πράξεις πολιτικής καταστολής παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες. Αστυνομικές μονάδες και υπηρεσίες πληροφοριών κατέστειλαν επίσης συγκεντρώσεις και συνέλαβαν μαζικά διαδηλωτές.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν αρκετή ζημιά στο αστυνομικό κράτος του Ιράν από αέρος, ώστε ο λαός να μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο επί του εδάφους. Ενώ το Ισραήλ αρκείται εδώ και καιρό στο να αποδυναμώνει την Τεχεράνη με στρατιωτική δράση ή μυστικές επιχειρήσεις, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τώρα πρέπει να πιέσουν για αλλαγή καθεστώτος .

Αυτό δεν θα είναι εύκολο μόνο μέσω της αεροπορικής ισχύος, λένε Ιρανοί αναλυτές. «Αν το στοίχημα είναι ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα ξεκινήσουν τη δουλειά από πάνω, ενώ οι Ιρανοί θα την τελειώσουν από κάτω, είναι ένα στοίχημα που δεν βασίζεται σε κάποιο σαφές ιστορικό μοντέλο», δήλωσε ο Ali Vaez , διευθυντής για το Ιράν στο International Crisis Group. «Αγνοεί επίσης την ανθεκτικότητα των εδραιωμένων αυταρχικών συστημάτων όπως η Ισλαμική Δημοκρατία».

Μεταξύ των στόχων των τελευταίων ημερών ήταν την Κυριακή το αρχηγείο Tharallah του IRGC, ένα κεντρικό γρανάζι στον μηχανισμό καταστολής των διαμαρτυριών των δυνάμεων. Σε περιόδους αναταραχής, το Tharallah συντονίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών, την αστυνόμευση και την Basij, καθώς και τον ψυχολογικό πόλεμο.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης το αρχηγείο των ειδικών μονάδων της ιρανικής αστυνομικής διοίκησης, γνωστής ως Faraja, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των ταραχών και την καταστολή των πολιτικών αναταραχών. Το Ιράν αργότερα αναγνώρισε τον θάνατο του αρχηγού των υπηρεσιών πληροφοριών της Faraja, Γκολαμρεζά Ρεζαγιάν.

«Αυτοί οι φορείς ήταν υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για την καταστολή των διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος μέσω βίαιων μέτρων και συλλήψεων πολιτών», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός. Οι κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στόχευαν επίσης οργανισμούς ασφαλείας στις κουρδικές περιοχές του δυτικού Ιράν, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά αντικαθεστωτικά προπύργια.

Στην κουρδική πόλη Σαναντάζ, οι επιθέσεις της Δευτέρας στόχευαν αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης που ελέγχονται από την υπηρεσία πληροφοριών και τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία που επικεντρώνεται στον κουρδικό πληθυσμό του Ιράν. Η ιρανική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι οι επιθέσεις στο Σαναντάζ έπληξαν, αλλά δήλωσε ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κουρδικές και άλλες εθνοτικές μειονότητες αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος απειλής για την Ισλαμική Δημοκρατία. Έχουν έντονο το αίσθημα της κοινότητας, βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές και συχνά είναι οπλισμένες. Υπάρχουν επίσης Ιρανοί Κούρδοι μαχητές στο Ιράκ που θα μπορούσαν να περάσουν στο Ιράν σε περίπτωση αποδυνάμωσης της ασφάλειας των συνόρων.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς , δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές παρατάξεις σε χερσαίες δυνάμεις, τουλάχιστον ρητορικά υποστηριζόμενες από την Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν συχνά αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς σε κουρδικές περιοχές και έχουν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες στο Σαναντάζ τον Ιανουάριο. Τη Δευτέρα, το IRGC έστειλε μηνύματα σε χρήστες κινητών τηλεφώνων στην πόλη ζητώντας από τους ντόπιους να αναφέρουν οποιαδήποτε μετακίνηση όπλων ή στρατιωτική δραστηριότητα, σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματος που κοινοποιήθηκε από το Hengaw.

Το Ιράν σιγοβράζει από λαϊκή δυσαρέσκεια εδώ και δύο μήνες, η οποία τροφοδοτήθηκε από τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα, τη μακροχρόνια αντίθεση στους πολιτικούς και κοινωνικούς κανόνες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την οργή για τη δολοφονία διαδηλωτών τον Ιανουάριο. Πάνω από 7.000 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί από τους Human Rights Activists in Iran, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ.

Ακόμα κι αν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αποδυναμώσουν την Τεχεράνη, το καθεστώς εξακολουθεί να διατηρεί το μονοπώλιο στα όπλα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μαχητές της Basij εξακολουθούν να περιπολούν τους ιρανικούς δρόμους. Μια ξένη στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της δημοτικότητας της Basij και του IRGC, ειδικά καθώς οι θάνατοι αμάχων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πάνω από 555 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάνω από 165 παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, τα οποία, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο. Οι μαζικές αποστασίες από το καθεστώς, σε περίπτωση που συμβούν, θα μπορούσαν να αλλάξουν την εξίσωση.

Ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν να αυτομολήσουν και είπε ότι χιλιάδες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. «Καλώ το IRGC, τον ιρανικό στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», δήλωσε την Κυριακή. «Θα είναι βέβαιος θάνατος».

