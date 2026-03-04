Ιταλία: Σεισμός 4,5R στην Κατάνια της Σικελίας
Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.5 βαθμων έγινε αισθητή στην περιοχή της Κατάνια της Σικελίας στην Ιταλία στις 07:05 το πρωί, τοπική ώρα.
Σύμφωνα με εκτίμηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, το εστιακό βάθος είναι 3,8 χιλιόμετρα. Εκτός από την Κατάνη -όπου πολλοί κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους-, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστείου της Αίτνας, όπως και στις πόλεις της Μεσίνα (Μεσσήνη) και των Συρακουσών.
