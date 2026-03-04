Σούπερ προσφορά* για Premier League, Super League και Κύπελλα από το Pamestoixima.gr

Δυνατό είναι το σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η εμβόλιμη αγωνιστική της Premier League και διεξάγονται αγώνες που είχαν αναβληθεί στη Super League, την Bundesliga και τη La Liga, καθώς και παιχνίδια των Κυπέλλων Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας.

Στην 29η αγωνιστική της Premier League, στις 21:30, αρχίζουν οι αγώνες Άστον Βίλα-Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπράιτον-Άρσεναλ, Φούλαμ-Γουέστ Χαμ και στις 22:15 ξεκινάει το παιχνίδι Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στη Super League, στις 18:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ και στις 20:00 παίζουν η Κηφισιά με τον ΠΑΟΚ.

