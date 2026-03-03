Ο Ρούμπιο λέει ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν λόγω των προγραμματισμένων επιθέσεων

Η προγραμματισμένη δράση του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων, ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το βράδυ της Δευτέρας.

«Γνωρίζαμε ότι επρόκειτο να υπάρξει ισραηλινή δράση, γνωρίζαμε ότι αυτό θα προκαλούσε επίθεση κατά των αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν προλαβαίναμε να τους επιτεθούμε προληπτικά πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε υποστεί μεγαλύτερες απώλειες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

SECRETARY RUBIO: There was absolutely an imminent threat. We knew that if Iran was attacked, even by someone else, they would immediately come after us and we were NOT going to sit there and absorb a blow before we responded. pic.twitter.com/goer7Ku0Ta — Department of State (@StateDept) March 2, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, απάντησε στις δηλώσεις του Ρούμπιο σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Ο κ. Ρούμπιο παραδέχτηκε αυτό που όλοι γνωρίζαμε: οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε έναν πόλεμο επιλογής εκ μέρους του Ισραήλ. Ποτέ δεν υπήρξε η λεγόμενη «απειλή» του Ιράν».

«Η αιματοχυσία τόσο των Αμερικανών όσο και των Ιρανών βαρύνει λοιπόν τους υποστηρικτές του Ισραήλ», είπε ο Αραγκί, προσθέτοντας ότι «ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο και πρέπει να πάρει πίσω τη χώρα του».

Κατζ: Η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν προληπτική

Το Σάββατο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν ως προληπτική. Το Ιράν δήλωσε ότι η επίθεση των ΗΠΑ ήταν αδικαιολόγητη, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για μια πυρηνική συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν μια άμεση απειλή από το Ιράν που δικαιολογούσε τον πόλεμο, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, ενώ αρκετοί Αμερικανοί δήλωσαν ότι δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την εκτίμηση.

