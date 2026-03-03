Απειλεί τον Νετανιάχου το Ιράν: «Ξέρουμε πού κάνεις τις συναντήσεις σου»

Το Ιράν γνωρίζει τον τόπο όπου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ο Γιαχία Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός σύμβουλος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί. «Γνωρίζουμε πού πραγματοποιούνται οι συναντήσεις του Νετανιάχου και η βάση δεδομένων μας έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο Σαφάβι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε απευθείας στον ιρανικό λαό, καλώντας τον στα Φαρσί να «βγεί στους δρόμους, να βγεί κατά εκατομμύρια, για να ολοκληρώσει τη δουλειά , να ανατρέψει το καθεστώς του φόβου που έχει κάνει τις ζωές σας πικρές»

«Τα βάσανα και οι θυσίες σας δεν θα πάνε χαμένα. Η βοήθεια που επιθυμούσατε – αυτή η βοήθεια έχει τώρα φτάσει», είπε για τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, οι οποίες έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 780 ανθρώπους στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές αρχές δεν το διευκρινίζουν, αλλά είναι σαφές ότι αυτό που θέλουν να δουν είναι μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», δήλωσε ο Άχρον Μπρέγκμαν, ανώτερος καθηγητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King's College London, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Ισραήλ για να ερευνήσει ένα βιβλίο πριν από τον τελευταίο γύρο επιθέσεων.