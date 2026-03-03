Απειλεί τον Νετανιάχου το Ιράν: «Ξέρουμε πού κάνεις τις συναντήσεις σου»

Iρανός αξιωματούχως απειλεί ευθέως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, 4 εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη των αμερικανοισραηλινών επιθέσεων

Newsbomb

Απειλεί τον Νετανιάχου το Ιράν: «Ξέρουμε πού κάνεις τις συναντήσεις σου»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιράν γνωρίζει τον τόπο όπου πραγματοποιεί τις συναντήσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ο Γιαχία Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός σύμβουλος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμεϊνί. «Γνωρίζουμε πού πραγματοποιούνται οι συναντήσεις του Νετανιάχου και η βάση δεδομένων μας έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο Σαφάβι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε απευθείας στον ιρανικό λαό, καλώντας τον στα Φαρσί να «βγεί στους δρόμους, να βγεί κατά εκατομμύρια, για να ολοκληρώσει τη δουλειά , να ανατρέψει το καθεστώς του φόβου που έχει κάνει τις ζωές σας πικρές»

«Τα βάσανα και οι θυσίες σας δεν θα πάνε χαμένα. Η βοήθεια που επιθυμούσατε – αυτή η βοήθεια έχει τώρα φτάσει», είπε για τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, οι οποίες έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 780 ανθρώπους στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές αρχές δεν το διευκρινίζουν, αλλά είναι σαφές ότι αυτό που θέλουν να δουν είναι μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», δήλωσε ο Άχρον Μπρέγκμαν, ανώτερος καθηγητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King's College London, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Ισραήλ για να ερευνήσει ένα βιβλίο πριν από τον τελευταίο γύρο επιθέσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

ΔΟΑΕ: Επιβεβαιώνει καθυστερημένα τις ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο του Νατάνζ

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Καραντινός, πρώην μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων στους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί τον Νετανιάχου το Ιράν: «Ξέρουμε πού κάνεις τις συναντήσεις σου»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Σύλλογο «95» για τους Σπάνιους Ασθενείς

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

12:56WHAT THE FACT

Η αναλογία 2D:4D - Τα δάχτυλά σας κρύβουν το μυστικό της εξέλιξης του εγκεφάλου

12:53WHAT THE FACT

«Swiftie»: Επίσημα στο λεξικό του Dictionary.com οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

12:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»

12:35ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γονείς εντόπισαν νεκρό το βρέφος τους

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το «κακό συνήθειο» με τις καταρρίψεις από φίλια πυρά: Γιατί συνεχίζει να συμβαίνει και οι δυνατότητες των Patriot

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για το Ιράν: «Η διπλωματία και οι Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση Τραμπ στον Στάρμερ: «Δεν ήταν συνεργάσιμος... Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό»

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ