Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της φονικής καραμπόλας που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιάς.

Από τα συντρίμμια των πέντε οχημάτων, ανασύρθηκε νεκρός ένας 24χρονος, ενώ οι δύο τραυματίες, ένας 23χρονος Τσέχος κι ένας 24χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, παραμένουν άγνωστες, καθώς στο σημείο υπάρχει φωτεινός σηματοδότης, ωστόσο ο οδηγός, πιθανότατα του προπορευόμενου αυτοκινήτου που προκάλεσε την καραμπόλα, όπως όλα δείχνουν, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πρόκειται για τον 23χρονο Τσέχο, με τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του να είναι διπλάσια από το επιτρεπόμενο. Ο νεαρός έχει συλληφθεί.

