Πήγαν κρουαζιέρα και εγκλωβίστηκαν στο Κατάρ 29 Κύπριοι

Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Ντόχα στο Κατάρ παραμένουν 29 Κύπριοι μετά την αναστολή απόπλου λόγω των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το γκρουπ αναχώρησε από την Κύπρο την Καθαρά Δευτέρα και μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν να επιστρέψουν πίσω.

Στο philenews μίλησε η επιβάτης Άννα Στυλιανίδου, μεταφέροντας την έντονη αγωνία των επιβατών και επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την κυπριακή πρεσβεία, η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Όπως σημείωσε χθες τους πρότειναν να υπογράψουν όλοι ένα έντυπο και να αναχωρήσουν με στρατιωτικό αεροσκάφος, ωστόσο δεν γνωρίζουν αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η πτήση. Ανέφερε ακόμη ότι, αν και άνοιξε ο εναέριος χώρος στο Κατάρ, τους ενημέρωσαν πως υπάρχει πρόβλημα με τις πτήσεις προς την Κύπρο.

«Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας». Πρόσθεσε ότι η πρεσβεία μεσολάβησε για την προμήθεια των φαρμάκων που χρειάζονται.

Τέλος, σημείωσε ότι κατά διαστήματα τους δίνεται άδεια να αποβιβαστούν για σύντομη βόλτα στο λιμάνι.

