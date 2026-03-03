Αντιπυραυλικά συστήματα και φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία

Η Γαλλία στέλνει στην Κύπρο αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα για την ενίσχυση της άμυνάς του νησιού μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι τη Δευτέρα, αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

