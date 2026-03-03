Στην Κύπρο ο Δένδιας: Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Πάλμα
Το πρόγραμμα των συναντήσεων του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα στις 11:00 π.μ. με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.
Στις 12:00 μ.μ. ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.
Στις 13:00, ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
